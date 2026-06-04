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Hindi Newsबिजनेस50 लाख कर्मचारियों के लिए अहम खबर; क्या DA आपकी सैलरी में जुड़ता है? टैक्स और ITR को लेकर जानिए क्या कहते हैं नियम

50 लाख कर्मचारियों के लिए अहम खबर; क्या DA आपकी सैलरी में जुड़ता है? टैक्स और ITR को लेकर जानिए क्या कहते हैं नियम

महंगाई भत्ता यानी महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का वह हिस्सा है, जो बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत की भरपाई के लिए दिया जाता है. केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इसे साल में दो बार संशोधित किया जाता है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 03:52 PM IST
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Source : Canva/AI
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Dearness Allowance FAQs: महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की इनकम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. जब भी वेतन ग्रोथ या महंगाई से राहत की बात होती है. DA सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. हालांकि, लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स अब भी ये जानना चाहते हैं कि DA कैसे मिलता है. इस पर टैक्स लगता है या नहीं और क्या इसे आयकर रिटर्न में अलग से दिखाना जरूरी होता है. फिलहाल करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी, जिनमें रक्षा कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं. DA और डियरनेस रिलीफ का लाभ प्राप्त कर रहे हैं.

क्या है महंगाई भत्ता (DA)?

महंगाई भत्ता यानी महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का वह हिस्सा है, जो बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत की भरपाई के लिए दिया जाता है. केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इसे साल में दो बार संशोधित किया जाता है. DA की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर तय की जाती हैं. आमतौर पर इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर में होती है, जबकि इसका लाभ जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है.

DA बढ़ोतरी कैसे तय होती है?

DA में बढ़ोतरी AICPI के 12 महीने के औसत आंकड़ों के आधार पर की जाती है. इसके लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है.

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हाल के वर्षों में DA में कितनी बढ़ोतरी हुई?

7वें वेतन आयोग के तहत वर्ष 2021 से अब तक DA में 10 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है. इनमें जुलाई 2021 में 11% की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. जनवरी 2025 में DA में 2% और जुलाई 2025 में 3% की ग्रोथ हुई थी. इसके बाद अप्रैल 2026 में घोषित 2% बढ़ोतरी के साथ DA की दर बढ़कर मूल वेतन के 60% तक पहुंच गई.

क्या DA सैलरी का हिस्सा होता है?

हां. DA कर्मचारी के कुल वेतन पैकेज (CTC) का हिस्सा होता है और ये हर महीने मिलने वाली सैलरी के साथ कर्मचारी के खाते में जमा किया जाता है.

क्या DA पर आयकर लगता है?

हां. DA पूरी तरह से कर योग्य (Taxable) होता है. कर्मचारी जिस आयकर स्लैब में आते हैं, उसी के अनुसार DA पर टैक्स देना पड़ता है.

क्या ITR में DA दिखाना जरूरी है?

हां. आयकर नियमों के अनुसार DA को आयकर रिटर्न (ITR) में अलग से दर्शाना अनिवार्य है. वेतन संबंधी विवरण भरते समय DA की जानकारी अलग से देनी होती है.

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DA क्यों है महत्वपूर्ण?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर 3.48% रही, जबकि खाद्य महंगाई बढ़कर 4.20% पर पहुंच गई. दूध, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में ग्रोथ के साथ-साथ ईंधन और परिवहन लागत बढ़ने से घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है. ऐसे में DA कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने में अहम भूमिका निभाता है.

क्या जुलाई में फिर बढ़ सकता है DA?

फिलहाल सरकार की ओर से किसी नई बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. हालांकि, बढ़ती महंगाई, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, परिवहन लागत में ग्रोथ और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई में एक और DA बढ़ोतरी की उम्मीद है.

DA, DR और HRA में क्या अंतर है?

DA कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि DR पेंशनभोगियों को मिलता है. दोनों का उद्देश्य महंगाई से राहत देना है, लेकिन लाभार्थी अलग-अलग होते हैं. वहीं, HRA कर्मचारियों को मकान किराए के खर्च में सहायता देने के लिए दिया जाता है. HRA पर आयकर कानून के तहत निर्धारित सीमा तक छूट मिल सकती है, जबकि DA और DR पूरी तरह कर योग्य होते हैं. HRA का लाभ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलता है.

हर 10 साल में वेतन आयोग क्यों बनाया जाता है?

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए लगभग हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है. आयोग कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों, पेंशन निकायों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेकर वेतन और भत्तों की नई संरचना तैयार करता है.

वेतन आयोग की क्या भूमिका होती है?

केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभों और सरकार के वित्तीय दायित्वों से जुड़े मुद्दों पर सिफारिशें देता है.

8वें वेतन आयोग में कौन-कौन शामिल हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. इसके टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (ToR) नवंबर 2025 में जारी किए गए. आयोग की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं. इसके अन्य सदस्यों में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और वित्त विशेषज्ञ प्रोफेसर पुलक घोष शामिल हैं. वहीं, पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन आयोग के सदस्य-सचिव हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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