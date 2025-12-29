Daily Vs Monthly SIP, कौन देता है बेहतर रिटर्न? जानिए पूरी डिटेल

Daily vs Monthly SIP : आज के दौर में हर व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है. आर्थिक परिस्थिति और बढ़ती महंगाई के कारण निवेश अब एक जरूरत बन चुका है. ऐसे में म्यूचुअल फंड में SIP (Systematic Investment Plan) निवेश का एक लोकप्रिय और आसान तरीका है. इसमें छोटी-छोटी रकम नियमित रूप से निवेश की जाती है. लेकिन निवेश शुरू करते समय एक अहम सवाल सामने आता है कि मंथली SIP बेहतर है या डेली SIP? क्या रोज निवेश करने से अधिक फायदा मिलता है या महीने में एक बार निवेश करना ही सही ऑप्शन है? इसी सवाल का जवाब जानना निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है.

पहली नजर में डेली SIPs अधिक स्मार्ट तरीका लगता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जल्दी कम्पाउंड होना शुरू हो जाता है. लेकिन जब आप लॉन्ग-टर्म डेटा देखते हैं. तो डेली, मंथली और क्वार्टरली SIPs के बीच का अंतर हैरानी की बात है कि बहुत कम होता है. कई लोगों का मानना ​​है कि डेली SIPs से पैसा तेजी से बढ़ता है. लेकिन 15 साल का डेटा दिखाता है कि SIP फ्रीक्वेंसी का लॉन्ग-टर्म रिटर्न पर बहुत कम असर पड़ता है. इसे टेस्ट करने के लिए Nifty 50 इंडेक्स में 15 सालों में डेली, मंथली और क्वार्टरली SIPs की तुलना की गई. इन्वेस्टमेंट की अवधि 1 दिसंबर 2010 से 1 दिसंबर 2025 तक थी. जिसमें तीनों ऑप्शन में कुल इन्वेस्टमेंट की रकम बिल्कुल समान रखी गई थी.

इन्वेस्टमेंट का ब्रेकडाउन

डेली SIP में हर दिन ₹1,000 इन्वेस्ट किए गए 15 सालों में 3,719 किश्तें हुईं. मंथली SIP में हर महीने ₹20,547 इन्वेस्ट किए गए 15 साल बाद फाइनल रिटर्न के नतीजे लगभग एक जैसे थे. डेली SIP बढ़कर ₹1.15 करोड़ हो गई, इसमें एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (XIRR) 13.83% था. मंथली SIP ₹1.14 करोड़ तक पहुंची. इसमें 13.80% रिटर्न मिला. क्वार्टरली SIP भी लगभग ₹1.15 करोड़ पर खत्म हुई इसमें 13.80% XIRR मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : चांदी की सुनामी से हिली अमेरिकी कंपनी,बनी दुनिया की दूसरी सबसे कीमती संपत्ति

रिटर्न एक जैसे क्यों?

अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के बावजूद सभी SIPs एक ही शेयर मार्केट साइकिल (बाजार चक्र) से गुजरे-रैली, करेक्शन और रिकवरी. लॉन्ग-टर्म में सबसे अधिक मायने ये रखता है कि आपका पैसा कितने समय तक इन्वेस्टेड रहता है और मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, न कि आप कितनी बार इन्वेस्ट करते हैं.