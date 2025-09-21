Dalal Street पर मचने वाली है धूम! अगले हफ्ते एक साथ 28 IPO की बरसात, लगेगा निवेशकों का मेला
Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:57 PM IST
Share Market: शेयर बाजार में इस हफ्ते निवेशकों के लिए जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा. दलाल स्ट्रीट पर ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो, जब एक ही हफ्ते में इतनी बड़ी संख्या में कंपनियां IPO लेकर आ रही हों. 22 सितंबर से शुरू हो रहे हफ्ते में कुल 28 IPO लॉन्च होंगे, जिनसे लगभग 7,500 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट है. इनमें से 11 मेनबोर्ड कंपनियां हैं, जो 6,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड जुटाएंगी, जबकि 17 कंपनियां SME प्लेटफॉर्म पर पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं.

IPO सीजन की शुरुआत 22 सितंबर को अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स और गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करेंगी. अटलांटा लगभग 687.3 करोड़ रुपये जुटाएगी, जबकि गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करीब 408.8 करोड़ रुपये का इश्यू लेकर आ रही है.

यह भी पढ़ें: खूबसूरती के साथ-साथ दिमाग से खेल गई एक्ट्रेस, कबाड़ से खड़ा कर दिया ₹38000000000 का कारोबार, नंबर 1 बनने से बस एक कदम दूर

23 सितंबर को चार और कंपनियां – शेषसाई टेक्नोलॉजीज, जारो एजुकेशन, सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स IPO लॉन्च करेंगी. इनमें से शेषसाई का इश्यू सबसे बड़ा है, 813 करोड़ रुपये का. आनंद राठी 745 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट रखती है.

24 सितंबर को तीन और बड़ी कंपनियां- जैन रिसोर्स साइकिलिंग (1 250 करोड़ रुपये), ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज (504 करोड़ रुपये) और बीएमडब्ल्यू वेंचर्स पब्लिक इश्यू लेकर आएंगी. वहीं, 25 सितंबर को ट्रुअल्ट बायोएनर्जी और जिनकुशल इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुलेगा.

 

SME सेगमेंट में भी जोरदार एक्शन
SME प्लेटफॉर्म पर 17 कंपनियां कुल 902 करोड़ रुपये के पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं. इनमें 22 सितंबर को प्राइम केबल इंडस्ट्रीज और सॉल्वेक्स एडिबल्स शुरुआत करेंगी. इसके बाद 23 और 24 सितंबर को एक साथ कई छोटे IPO लॉन्च होंगे, जिनमें ट्रू कलर्स, एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस, भारतरोहन एयरबोर्न इनोवेशन्स जैसी कंपनियां शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: धड़ल्ले से खरीदो AC और डिशवॉशर! GST घटने से कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानें कितनी होगी बचत

 

निवेशकों के लिए सुनहरा मौका
सिर्फ नए IPO ही नहीं, बल्कि अगले हफ्ते 9 कंपनियां लिस्टिंग भी करेंगी. इनमें मेनबोर्ड की यूरो प्रतीक सेल्स, वीएमएस टीएमटी, आईवैल्यू इंफोसोल्यूशंस, सात्विक ग्रीन एनर्जी और जीके एनर्जी शामिल हैं. SME प्लेटफॉर्म पर टेकडी साइबरसेक्योरिटी, समपत एल्युमिनियम, जेडी केबल्स और सिद्धी कॉट्स्पिन डेब्यू करेंगी.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

share marketshare market this week

