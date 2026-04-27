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Hindi Newsबिजनेसम्यूचुअल फंड गिरवी रखने के नाम पर फ्रॉड! डालमिया भारत ग्रुप पर SFIO की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

म्यूचुअल फंड 'गिरवी' रखने के नाम पर फ्रॉड! डालमिया भारत ग्रुप पर SFIO की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

SFIO: एसएफआईओ (SFIO) की जांच में कुछ प्राइवेट कंपन‍ियों और उनके प्रमोटर्स ने लालच में जनता को गुमराह करने के साथ ही पैसों का गलत इस्तेमाल कर अपनी जेब भर ली. इन कंपनियों में डालमिया भारत ग्रुप की कंपनियां और उसके प्रमोटर पुनीत डालमिया पर आरोप लगे हैं.

Written By  Parivesh Vatsyayan|Edited By: Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:53 AM IST
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Dalmia Bharat Group: क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने जनता की मेहनत की कमाई से क‍िस तरह खेल करते हैं? सहयोगी चैनल जी न्‍यूज ने कॉर्पोरेट वर्ल्‍ड को हिलाकर रखने वाला बड़ा खुलासा क‍िया है. SFIO की जांच रिपोर्ट में डालम‍िया भारत ग्रुप और उसकी कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे हैं. 350 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 'गिरवी' रखकर धोखाधड़ी का पूरा खेल खेला गया. एक स्टॉक ब्रोक‍िंग फर्म के साथ मिलीभगत कर नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं.

कुछ प्राइवेट कंपन‍ियों और उनके प्रमोटर्स ने अपने लालच में जनता को गुमराह करने के साथ ही जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल कर अपनी जेब भर ली. इन कंपनियों में डालमिया भारत ग्रुप की कंपनियां और उसके प्रमोटर पुनीत डालमिया शामिल हैं. धांधली के इस पूरे गेम में एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म भी उनके साथ रही. सरकार के नियमों को तोड़कर अलग-अलग मामलों में करोड़ों से ज्यादा की धांधली को अंजाम दिया गया. SFIO की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले में न‍िम्‍न चार प्रमुख किरदार सामने आए हैं-

अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AFSPL)

  • डालमिया भारत ग्रुप (DBG)

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  • डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड

  • पुनीत डालमिया, एमडी-डालमिया भारत ग्रुप

AFSPL का गारंटीड रिटर्न वाला खेल

स्टॉक ब्रोकिंग फर्म AFSPL पर आरोप लगा क‍ि उसने अपने ग्राहकों को हर महीने 2.5% रिटर्न यानी सालाना 30% गारंटीड रिटर्न देने का वायदा क‍िया. जबक‍ि, इतना र‍िटर्न देने का वायदा करना SEBI के नियमों का खुला उल्लंघन है. सेबी (SEBI) का साफ कहना है क‍ि ब्रोकर गारंटीड रिटर्न का वायदा नहीं कर सकते. फिर भी AFSPL ने यह स्कीम चलाई और क्लाइंट्स को लुभाया.

डालमिया ग्रुप का 350 करोड़ का निवेश और गिरवी

डालमिया ग्रुप की 3 कंपनियां डालमिया भारत लिमिटेड, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और डालमिया-OCL इंडिया लिमिटेड...इन तीनों ही कंपनियों ने पिछले तीन साल में म्यूचुअल फंड में 350 करोड़ रुपये का निवेश किया. सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) की जांच रिपोर्ट के अनुसार इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को फ्रॉड करके गिरवी रखा गया. इन यूनिट्स को AFSPL के क्लाइंट अकाउंट में डाला गया और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्जिन के रूप मं इस्तेमाल की गईं.

डालमिया ग्रुप ने इकोनॉम‍िक ऑफेंस व‍िंग (EOW) को शिकायत दी कि AFSPL ने ग्रुप के डीमैट अकाउंट में गड़बड़ी की. आरोप लगाया गया क‍ि AFSPL ने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में गड़बड़ी की, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी में बदलाव क‍िया, फर्जी स‍िग्‍नेचर और फर्जी होल्डिंग स्टेटमेंट भेजे. SFIO को जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह मिली कि AFSPL ने डालमिया भारत के 12 डीमैट अकाउंट में से सिर्फ उन्हीं 3 अकाउंट्स में धांधली की, जिनमें म्यूचुअल फंड यूनिट्स थीं. बाकी 9 अकाउंट्स में क‍िसी तरह की हेराफेरी नहीं हुई.

पुनीत डालमिया से जुड़ी कंपनियों को फायदा

डालमिया ग्रुप के म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रखकर CoinTribe और Vinimay नामक दो कंपनियों को 40 करोड़ रुपये का ब्याज (interest) पहुंचाया गया. रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये दोनों कंपनियां पुनीत डालमिया के द्वारा प्रमोटेड और पूरी तरह रेग्‍युलेट‍िड थीं. पुनीत डालमिया ने ही इन कंपनियों को फंडिंग दी, CEO नियुक्त किए और फाइनेंस ऑपरेशंस भी डालमिया भारत ग्रुप की टीम ही संभाल रही थी.

और फ्रॉड का भी खुलासा

SFIO जांच में डालमिया भारत ग्रुप से जुड़े एक और फ्रॉड का खुलासा हुआ. DBL के शेयर प्राइस में हेराफेरी की गई, ताकि मार्केट से पैसा लेकर सहयोगी कंपनी KKR को कंपनी एग्जिट दिया जा सके. इसकी जांच भी SEBI भी कर रही है. इसके अलावा, डालमिया ग्रुप की कंपनी OCL इंडिया के शेयर खरीदने के नाम पर प्रमोटर्स को 1,021 करोड़ रुपये का पेमेंट गैरकानूनी तरीके से किया गया.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उड़ी धज्जियां!

डालमिया भारत ग्रुप (DBL) पर आरोप है कि उसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सभी सीमाओं को तोड़ द‍िया. सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट कॉर्पोरेट म‍िन‍िस्‍ट्री को सौंप दी है. बड़ा सवाल यह है कि SEBI, ED और कॉर्पोरेट म‍िन‍िस्‍ट्री डालमिया भारत ग्रुप, उसके प्रमोटर पुनीत डालमिया और ब्रोकर फर्म AFSPL के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं?

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