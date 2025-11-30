डालमिया सीमेंट पर बड़ी कार्रवाई! करोड़ों रुपये का नोटिस जारी, बाजार में तेज हलचल

Dalmia Cement : डालमिया सीमेंट को सेल्स टैक्स ऑफिस से कुल 266.3 करोड़ रुपये के दो कारण बताओ नोटिस मिले हैं. रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, ये नोटिस 'सेंट्रल GST/तमिलनाडु GST एक्ट 2017 के सेक्शन 74 के तहत AY 2019-20 और AY 2022-23 के लिए जारी किए गए हैं.

128.39 करोड़ रुपये का टैक्स

अधिकारियों ने असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए 128.39 करोड़ रुपये का टैक्स और 19.25 करोड़ रुपये की पेनल्टी मांगी है. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए कारण बताओ नोटिस में 59.32 करोड़ रुपये का टैक्स और इतनी ही पेनल्टी मांगी गई है. कंपनी ने कहा कि ये टैक्सेबल टर्नओवर और असेसमेंट ईयर 2019-20 और 2022-23 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की रकम में देखे गए कुछ अंतरों से जुड़ा है.

कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा

कंपनी ने कहा, ऑर्डर 28 नवंबर, 2025 को मिले थे और कहा कि इन कारण बताओ नोटिस से DCBL पर कोई फाइनेंशियल असर नहीं पड़ेगा. 1939 में शुरू हुई डालमिया भारत भारत की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हर साल 49.5 मिलियन टन है.