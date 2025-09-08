ऑनलाइन फूड ऑर्डर का काला सच! Swiggy में रेस्तरां के मुकाबले 80% ज्यादा महंगा खाना, कस्टमर का गुस्सा फूटा
Advertisement
trendingNow12913966
Hindi Newsजरा हटके

ऑनलाइन फूड ऑर्डर का काला सच! Swiggy में रेस्तरां के मुकाबले 80% ज्यादा महंगा खाना, कस्टमर का गुस्सा फूटा

क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्विगी या जोमैटो से खाना ऑर्डर किया हो और बिल देखकर दंग रह गए हों? कोयंबटूर के एक शख्स ने हाल ही में ऐसा ही एक्सपीरिएंस सोशल मीडिया पर शेयर किया.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑनलाइन फूड ऑर्डर का काला सच! Swiggy में रेस्तरां के मुकाबले 80% ज्यादा महंगा खाना, कस्टमर का गुस्सा फूटा

क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्विगी या जोमैटो से खाना ऑर्डर किया हो और बिल देखकर दंग रह गए हों? कोयंबटूर के एक शख्स ने हाल ही में ऐसा ही एक्सपीरिएंस सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने ऑनलाइन फूड डिलीवरी के सुविधा के असली दाम पर बहस छेड़ दी है.

सुंदर नाम के इस यूजर ने X (पूर्व में ट्विटर) पर अपने ऑर्डर का स्क्रीनशॉट शेयर किया. उन्होंने स्विगी के जरिए 10 पराठे,  1 चिकन 65, 4 चिकन लॉलीपॉप और 2 प्लेट चिकन थोक्कु बिरयानी मंगाए, जिसका कुल बिल 1473 रुपये पड़ा. लेकिन जब उन्होंने वही खाना सीधे रेस्टोरेंट से खरीदा, तो कीमत आई सिर्फ 810 रुपये. यानी ऑनलाइन ऑर्डर करने पर उन्हें लगभग 80% ज्यादा पैसा चुकाना पड़ा.

इतना बड़ा अंतर कैसे?
उनकी पोस्ट में साफ दिख रहा था कि स्विगी पर पराठा 35 रुपये का पड़ा, जबकि रेस्टोरेंट में वही पराठा सिर्फ 20 रुपये में मिला. चिकन 65 स्विगी पर 240 रुपये और ऑफलाइन 150 रुपये, चिकन लॉलीपॉप ऑनलाइन 320 रुपये और ऑफलाइन 200 रुपये, जबकि बिरयानी स्विगी पर 230 रुपये और रेस्टोरेंट में मात्र 140 रुपये की पड़ी. गुस्से में सुंदर ने लिखा कि 80% ज्यादा कीमत देकर खाना मंगवाना बहुत महंगा सौदा है. अगली बार मैं Porter बुलाकर सिर्फ 100 रुपये खर्च कर खाना घर मंगवा लूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर बहस
इस पोस्ट ने लोगों के बीच जबरदस्त बहस छेड़ दी. कई यूजर्स ने कहा कि 30% तक का फर्क तो आम है, लेकिन 80% बढ़ोतरी बिल्कुल गलत है. एक यूजर ने लिखा कि रेस्टोरेंट और ऑनलाइन में हमेशा फर्क होता है, लेकिन 80% ज्यादा तो लूट है. वहीं, कुछ लोगों ने डिलीवरी मॉडल का बचाव करते हुए कहा कि सुविधा का दाम देना पड़ता है. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको मजबूर कर रहा है. ये ओपन मार्केट है. ऐप और स्टाफ को चलाने के लिए उनका हिस्सा चाहिए.

यह भी पढ़ें- Swiggy-Zomato को 200 करोड़ का GST झटका, अब कंपनी का नया प्लान सुनकर चौंक जाएंगे डिलीवरी पार्टनर्स और ग्राहक

असल वजह क्या है?
आलू-टमाटर के दाम की तरह, यहां भी असली पेंच रेस्तरां के कमिशन में है. एक यूजर ने बताया कि यह दाम स्विगी नहीं, बल्कि रेस्तरां तय करते हैं. रेस्टोरेंट्स अक्सर स्विगी-जोमैटो को दिए जाने वाले 24-28% कमीशन की भरपाई के लिए ऑनलाइन मेन्यू महंगा कर देते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने चेतावनी दी कि यह प्रैक्टिस लंबे समय में पूरे डिलीवरी इकोसिस्टम को कमजोर कर सकती है.

स्विगी का जवाब
स्विगी पहले ही साफ कर चुका है कि मेन्यू की कीमत पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है. कंपनी का कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइसिंग पूरी तरह रेस्तरां की मर्जी पर निर्भर करती है.

ग्राहक के लिए सबक
इस विवाद ने फिर साबित कर दिया है कि ऑनलाइन सुविधा जितनी आसान है, उतनी ही महंगी भी पड़ सकती है. सवाल यह है कि क्या उपभोक्ता पारदर्शिता के हकदार नहीं हैं? और क्या इस पर किसी तरह की सख्त गाइडलाइन होनी चाहिए?

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Swiggy

Trending news

व्यापार से ट्रेड वॉर तक... चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, इसपर दिया जोर
Xu Feihong
व्यापार से ट्रेड वॉर तक... चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, इसपर दिया जोर
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
;