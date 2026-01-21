Davos 2026: कौन हैं वो 7 भारतीय CEO जो ट्रंप से मिलेंगे? जानिए क्या होगा भारत को फायदा?

Davos 2026: इस हफ्ते दुनिया के टॉप पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता के बीच दावोस में इकट्ठा हुए हैं. एक खास बात जिस पर सबका ध्यान गया है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी, ट्रंप छह साल में पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे हैं. ट्रंप बुधवार यानी 21 जनवरी को दावोस एक मुख्य भाषण देने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वो एक हाई-लेवल रिसेप्शन भी होस्ट करेंगे. ये एक ऐसा इवेंट है जिसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान खींचा है.

ट्रंप के रिसेप्शन में भारतीय बिजनेस लीडर्स

भारत के सात सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट लीडर्स को ट्रंप के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है. रिसेप्शन में शामिल होने वाले भारतीय CEOs की लिस्ट में ये सबसे ताकतवर भारतीय CEO शामिल हैं :

• नटराजन चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा संस

• सुनील भारती मित्तल, चेयरमैन, भारती एंटरप्राइजेज

• श्रीनि पल्लिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, विप्रो

• सलिल एस पारेख, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंफोसिस

• संजीव बजाज, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, बजाज फिनसर्व

• अनीश शाह, ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव, महिंद्रा ग्रुप

• हरि एस. भरतिया, फाउंडर और को-चेयरमैन, जुबिलेंट भरतिया ग्रुप

ग्लोबल इकॉनमी में क्या है भारत की भूमिका?

भारतीय CEO की भागीदारी ग्लोबल इकॉनमी में देश की बढ़ती भूमिका को दिखाती है, क्योंकि भारतीय कंपनियां और सरकारें तेजी से बदलते इंटरनेशनल माहौल के जवाब में सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट फ्लो का फिर से आकलन कर रही हैं. अमेरिका और भारत के बीच एक नए ट्रेड फ्रेमवर्क पर बातचीत चल रही है, ऐसे में ट्रंप के दावोस कार्यक्रमों में भारतीयों की मजबूत मौजूदगी पर पॉलिसी बनाने वाले और निवेशक दोनों ही करीब से नजर रख रहे हैं.

ट्रंप दावोस में ग्लोबल CEOs से मिलेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावोस में प्रमुख ग्लोबल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग करने की उम्मीद है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में इस साल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनकी मौजूदगी छाई हुई है. सूत्रों के मुताबिक, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रिप्टोकरेंसी और कंसल्टिंग सेक्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव्स सहित सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को सालाना WEF मीटिंग में ट्रंप के भाषण के बाद एक रिसेप्शन में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है.

आठ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी सहित आठ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया है और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यूरोपीय नेताओं द्वारा उनके ग्रीनलैंड प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से खारिज करने के बाद इसे बढ़ाकर 25% किया जा सकता है. ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अन्य यूरोपीय नेताओं की भी खुले तौर पर आलोचना की है. उन पर वैश्विक सुरक्षा और शक्ति व्यवस्थाओं के एक आवश्यक पुनर्गठन को कमजोर करने का आरोप लगाया है.

जियो पॉलिटिकल संकट के बीच हो रही ही मीटिंग

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की दावोस में मीटिंग दुनिया में बढ़ते जियो पॉलिटिकल संकट के बीच हो रही है. हाल के सप्ताह में वाशिंगटन ने वेनेजुएला में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिससे लैटिन अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है. इसी समय, ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में लाने के ट्रंप के प्रयास ने पूरे यूरोप में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं और कई पुराने सहयोगियों के साथ संबंधों में तनाव पैदा किया है. इसी वजह से पहले से ही अनिश्चित ग्लोबल माहौल में और तनाव बढ़ गया है.