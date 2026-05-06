DDA Towering Heights Project: अगर आप भी द‍िल्‍ली में अपना आश‍ियाना बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. ईस्‍ट दिल्ली के कड़कड़डूमा में स्थित 'टावरिंग हाइट्स' (Towering Heights) प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट आवंटित कराने वाले खरीदारों के लिए पेमेंट करने की आख‍िरी तारीख को बढ़ा द‍िया गया है. अब ई-ऑक्‍शन 2025 और 'पहले आओ-पहले पाओ' हाउसिंग स्कीम 2026 के तहत फ्लैट पाने वाले लोग 30 जून 2026 तक अपना पेमेंट कर सकेंगे.

डीडीए की तरफ से यह फैसला आवंटियों की तरफ से टाइम एक्‍सटेंशन की ड‍िमांड और अलग-अलग मंजूरियों में लगने वाले समय को देखते हुए लिया गया है. डीडीए के इस कदम से उन सैकड़ों परिवारों को सुकून मिला है, जो पैसा की व्यवस्था करने के लिए कुछ और समय चाह रहे थे. डीडीए की तरफ से ऑफ‍िश‍ियल सर्कुलर जारी कर बताया गया क‍ि प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सभी मंजूरियां हास‍िल करने में कम से कम 30 से 45 दिन का समय लग सकता है. इस लग्जरी प्रोजेक्ट का फ‍िज‍िकल पजेशन जुलाई 2026 की तय अवधि से आगे खिंचने की संभावना है, इसलिए आवंटियों ने पेमेंट के ल‍िए अतिरिक्त समय की मांग की थी.

डीडीए ने पेमेंट फाइनल करने की तारीख आगे बढ़ाई

खरीदारों की अपील को स्वीकार करते हुए विभाग ने भुगतान की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है. अब आवंटी राश‍ि को ब‍िना क‍िसी एक्‍स्‍ट्रा चार्ज के जून के अंत तक जमा कर सकते हैं. इससे खरीदारों को डीडीए को भुगतान क‍िये जाने वाले पैसे को व्यवस्थित करने का पर्याप्‍त समय मिल गया है. पेमेंट करने की अवधि बढ़ाने के साथ ही डीडीए ने ब्याज दरों को लेकर भी स्थिति साफ की है. डीडीए की तरफ से कहा गया क‍ि जिन हाउसिंग स्कीम में ड‍िमांड राशि का भुगतान 31 मार्च 2026 को या उससे पहले होना था, उन पर 30 जून 2026 तक क‍िसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा.

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30 जून के बाद ब्‍याज के साथ देना होगा पैसा

इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि जून के अंत तक पैसा जमा करने वाले आवंटियों को एक भी रुपया एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज के रूप में नहीं देना होगा. हालांकि, ऐसे लोग जो बढ़ी हुई टाइम ल‍िमि‍ट का फायदा नहीं उठा पाएंगे, उन्हें 30 जून के बाद 30 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ पेमेंट करने की अनुमति दी जाएगी. यह पॉल‍िसी ऐसे लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगी, जो लोन प्रोसेस या फंड जुटाने में क‍िसी भी प्रकार से देरी का सामना कर रहे थे.

48 मंजिला प्रोजेक्‍ट की ऊंचाई 155 मीटर

कड़कड़डूमा का यह 'टावरिंग हाइट्स' प्रोजेक्ट कई मायनों में खास है. दिल्ली के इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पॉलिसी के तहत डेवलप क‍िया जा रहा है. 48 मंजिला इस प्रोजेक्‍ट की कुल ऊंचाई 155 मीटर है. यह इसे दिल्ली की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत बनाता है. इस प्रोजेक्ट को NBCC की देखरेख में तैयार क‍िया जा रहा है. इसमें 1,026 प्रीमियम 2BHK अपार्टमेंट हैं. इन फ्लैट का बेस प्राइस 1.8 करोड़ रुपये से शुरू होकर 3.1 करोड़ रुपये तक है.

प्रोजेक्‍ट की गजब लोकेशन

अपनी ऊंचाई के लि‍ए फेमस इस प्रोजेक्‍ट की लोकेशन भी शानदार है. ईस्ट दिल्ली हब के नाम से डेवलप क‍िया जा रहा यह प्रोजेक्‍ट 30 हेक्टेयर में फैला है. यहां पर हाउसिंग और कमर्श‍ियल सुविधाएं एक साथ मिलेंगी. कनेक्टिविटी के लिहाज से यह कड़कड़डूमा इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के पास है. NH-9 और NH-24 से भी इसकी सीधी कनेक्टिविटी है. इसके अलावा आनंद विहार ISBT और रेलवे स्टेशन भी प्रोजेक्‍ट के पास है.