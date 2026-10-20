25% का डिस्काउंट, 15 लाख से भी कम में घर खरीदने का मौका, दिल्ली में आई शानदार स्कीम

दिल्ली के एलजी सरदार तरनजीत सिंह संधु के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस योजना का मकसद राजधानी में किफायती घरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुहैया कराना है. डीडीए की तरफ से जारी प्रेस नोट के अनुसार ये फ्लैट्स नरेला के सेक्टर G2-G6 के पॉकेट 3 और पॉकेट 6 में स्थित हैं. योजना के तहत कुल 2,516 फ्लैट्स हैं. इसमें

1,020 फ्लैट पॉकेट 3 में और 1,496 फ्लैट पॉकेट 6 में मौजूद हैं. हर फ्लैट का प्लिंथ एरिया करीब 49.90 वर्ग मीटर है. 25 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद पॉकेट 3 के फ्लैट की कीमत करीब 15.01 लाख रुपये और पॉकेट 6 के फ्लैट की कीमत 14.95 लाख रुपये तय हुई है.