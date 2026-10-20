25% का डिस्काउंट, 15 लाख से भी कम में घर खरीदने का मौका, दिल्ली में आई शानदार स्कीम

DDA Flats Booking: अगर आप भी दिल्ली में अपना आशियाना खरीदने का सपना देख रहे हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एक शानदार मौका लेकर आया है. डीडीए ने अपनी 'आवास निवेश योजना 2026' के तहत नरेला में 2516 लो इनकम ग्रुप (LIG) फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत का बंपर डिस्काउंट देने का ऐलान किया है. डीडीए की तरफ से दिये जा रहे डिस्काउंट के बाद इन फ्लैट्स की शुरुआती कीमत महज 14.95 लाख रुपये रह गई है. दशहरे के मौके पर फ्लैट्स की ऑनलाइन बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर शुरू कर दी गई है.
दिल्ली के एलजी सरदार तरनजीत सिंह संधु के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस योजना का मकसद राजधानी में किफायती घरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुहैया कराना है. डीडीए की तरफ से जारी प्रेस नोट के अनुसार ये फ्लैट्स नरेला के सेक्टर G2-G6 के पॉकेट 3 और पॉकेट 6 में स्थित हैं. योजना के तहत कुल 2,516 फ्लैट्स हैं. इसमें
1,020 फ्लैट पॉकेट 3 में और 1,496 फ्लैट पॉकेट 6 में मौजूद हैं. हर फ्लैट का प्लिंथ एरिया करीब 49.90 वर्ग मीटर है. 25 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद पॉकेट 3 के फ्लैट की कीमत करीब 15.01 लाख रुपये और पॉकेट 6 के फ्लैट की कीमत 14.95 लाख रुपये तय हुई है.
डीडीए की स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले ही शुरू हो गया है. इच्छुक आवेदक डीडीए के ऑफिशियल पोर्टल https://eservices.dda.org.in के जरिये रजिस्ट्रेशन और बुकिंग प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. हर फ्लैट के लिए बुकिंग राशि एक लाख रुपये तय की गई है. इसके अलावा आवेदकों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस भी देनी होगी. ऐसे आवेदक जो पहले से डीडीए (DDA) हाउसिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. योजना से जुड़ी डिटेल्ड शर्तों के लिए डीडीए वेबसाइट से ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं. किसी भी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 110 3322 पर संपर्क किया जा सकता है.
सरकार की तरफ से नरेला को ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्ट्रीट्यूट, खेल सुविधाओं और नागरिक सुविधाओं से लैस आधुनिक हाउसिंग सेक्टर के रूप में डेवलप किया जा रहा है. रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर पर बनने वाले मेट्रो स्टेशन और प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) स्टेशन से इस एरिया की कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है. अर्बन एक्सटेंशन रोड (UER)-I, UER-II और जीटी करनाल रोड से भी आवाजाही काफी आसान हो जाएगी.
नरेला में सेक्टर G2-G6 में एक बड़ा एजुकेशन हब बनाया जा रहा है. यहां कई यूनिवर्सिटी को जमीन का आवंटन किया गया है. खेल प्रेमियों के लिए सेक्टर A-7 में नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा मल्टी-स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रपोज्ड है. इसके अलावा आसपास मौजूद पार्क और हरियाली इस इलाके को रहने के लिहाज से और भी आकर्षक बनाते हैं. DDA की इस योजना के जरिए नरेला के इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए आम लोग आसानी से अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं.