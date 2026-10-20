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25% का डिस्काउंट, 15 लाख से भी कम में घर खरीदने का मौका, दिल्ली में आई शानदार स्कीम

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास योजना 2026 के तहत नरेला में 2,516 LIG फ्लैट्स पर 25% का डिस्काउंट ऑफर किया है. इसके बाद फ्लैट का दाम घटकर 15 लाख रुपये से भी कम रहा गया है. इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 20, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 12:44 PM IST
25% का डिस्काउंट, 15 लाख से भी कम में घर खरीदने का मौका, दिल्ली में आई शानदार स्कीम

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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