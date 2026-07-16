Dearness Allowance Hike: जुलाई में 3-4% DA बढ़ने की उम्मीद, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

AICPI-IW के अनुसार मार्च 2026 में सूचकांक 149.1, अप्रैल में 149.9 और मई में 150.8 दर्ज किया गया. अनुमान है कि जून 2026 में यह बढ़कर लगभग 151.7 तक पहुंच सकता है. ये सूचकांक हर महीने अपडेट होता है और औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है. उपलब्ध AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 से 4 प्रतिशत तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिल सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला जून 2026 के आधिकारिक आंकड़ों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.