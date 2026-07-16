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Dearness Allowance Hike: जुलाई में 3-4% DA बढ़ने की उम्मीद, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

DA की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है और इसमें साल में दो बार जनवरी और जुलाई से प्रभावी संशोधन किया जाता है. हालांकि, इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में होती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 16, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:11 PM IST
Dearness Allowance Hike: जुलाई में 3-4% DA बढ़ने की उम्मीद, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत
Image Credit: Social media/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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