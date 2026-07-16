Dearness Allowance Hike: जुलाई में 3-4% DA बढ़ने की उम्मीद, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत

Dearness Allowance Hike : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों की परचेजिंग पावर बनाए रखना है. DA की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है और इसमें साल में दो बार जनवरी और जुलाई से प्रभावी संशोधन किया जाता है. हालांकि, इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में होती है.
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ते में आखिरी बढ़ोतरी की थी. इस दौरान DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है.
महंगाई भत्ते की गणना 7वें वेतन आयोग द्वारा तय किए गए फॉर्मूले के अनुसार AICPI के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है. वर्ष 2021 से अब तक DA में 10 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है. इनमें जुलाई 2021 में सबसे बड़ी 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि जुलाई 2025 में 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया था.
महंगाई भत्ते और डियरनेस रिलीफ (DR) में किसी भी बढ़ोतरी का लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलता है. इनमें रक्षा, रेलवे सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मी शामिल हैं. सरकार के वेतन ढांचे में कर्मचारियों के 18 अलग-अलग स्तर निर्धारित हैं. प्रत्येक स्तर पर मूल वेतन अलग होने के कारण DA में मिलने वाली वास्तविक राशि भी अलग-अलग होती है.
महंगाई भत्ता केवल वेतन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि बेसिक सैलरी से जुड़े अन्य वित्तीय लाभों को भी प्रभावित करता है. इनमें भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य भत्ते शामिल हैं. बैंक बाजार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग ने ये भी सिफारिश की थी कि अगर महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो इसे मूल वेतन में DA मर्जर किया जा सकता है. फिलहाल, DA 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और अगर जुलाई में फिर बढ़ोतरी होती है तो इसमें और इजाफा संभव है.
फिलहाल, जून 2026 के AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आंकड़ों का इंतजार है. वहीं, सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.38 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 5.32 प्रतिशत रही.
AICPI-IW के अनुसार मार्च 2026 में सूचकांक 149.1, अप्रैल में 149.9 और मई में 150.8 दर्ज किया गया. अनुमान है कि जून 2026 में यह बढ़कर लगभग 151.7 तक पहुंच सकता है. ये सूचकांक हर महीने अपडेट होता है और औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है. उपलब्ध AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर माना जा रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 से 4 प्रतिशत तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिल सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला जून 2026 के आधिकारिक आंकड़ों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए सरकार इस वर्ष जुलाई या सितंबर के दौरान DA में एक और बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. वहीं, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सिफारिशें आयोग के गठन के लगभग 18 महीने बाद आने की संभावना है. ऐसे में फरवरी या अप्रैल 2027 तक इसकी अंतिम रिपोर्ट सामने आ सकती है.
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर सिफारिशें लागू होने में दो से तीन साल का समय लग सकता है. ऐसे में अगर 2027 में नए वेतनमान की घोषणा होती है तो उसका पूर्ण लाभ कर्मचारियों को 2029 या 2030 तक मिल सकता है.