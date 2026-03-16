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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत? जल्द हो सकता है DA बढ़ोतरी का ऐलान

जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर सरकार बड़े त्योहारों के आसपास DA बढ़ोतरी का ऐलान करती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:30 PM IST
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Dearness Allowance Update: जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है और लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उन्हें इसका फायदा कब मिलेगा. मार्च 2026 की शुरुआत में होली से पहले कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार DA बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर सरकार होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले इसका ऐलान करती है. लेकिन, इस बार ऐसा नहीं हुआ और कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ रहा है. मार्च का आधे से ज्यादा महीना बीत चुका है. फिर भी सरकार ने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी की दर की घोषणा नहीं की है. ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार कब तक इसका ऐलान कर सकती है?

सरकार अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी कब घोषित करती है?

महंगाई भत्ता (DA) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है. इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है.

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सरकार साल में दो बार DA बढ़ाती है-

  • पहली बार जनवरी से लागू होता है

  • दूसरी बार जुलाई से लागू होता है

हालांकि, इसकी घोषणा उसी महीने नहीं होती. आमतौर पर सरकार होली या दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के आस-पास इसकी घोषणा करती है. लेकिन ये केवल एक परंपरा होती है. सरकार के लिए इसे किसी निश्चित तारीख या त्योहार से पहले घोषित करना अनिवार्य नहीं है.

पिछली बार DA बढ़ोतरी कब घोषित हुई थी?

सरकार ने पिछली बार 1 अक्टूबर 2025 को DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी. ये दिवाली से कई दिन पहले आई थी. उस समय DA की दर बढ़ाकर 58% कर दी गई थी और ये 1 जुलाई 2025 से लागू हुई थी. इससे पहले 28 मार्च 2025 को भी सरकार ने DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी. ये 14 मार्च 2025 की होली के कुछ दिन बाद आई थी.

जनवरी 2026 के लिए DA बढ़ोतरी का ऐलान कब हो सकता है?

पिछले रुझानों को देखते हुए सरकार अब से लेकर अप्रैल 2026 की शुरुआत तक कभी भी DA बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. हालांकि, सही तारीख तभी पता चलेगी जब सरकार आधिकारिक आदेश जारी करेगी. जब भी सरकार इसका ऐलान करेगी, कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा.

जनवरी 2026 में कितना बढ़ सकता है DA?

12 महीने के औसत AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार DA में लगभग 2% की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो DA 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा. हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, ये सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा.

DA बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ता है?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनके बेसिक पे (Basic Pay) के आधार पर मिलता है. 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 1 से लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी पर DA बढ़ोतरी का असर अलग-अलग होता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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