DA Hike in Diwali : 3% DA बढ़ा, अगर ₹18,000 हजार बेसिक सैलरी है तो कितना होगा फायदा?

DA Hike: केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार यानी 1 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचर‍ियों और पेंशनर्स के ल‍िए DA / DR हाइक (DA Hike / DR Hike) का ऐलान कर द‍िया गया है. द‍िवाली से पहले होने वाले इस ऐलान के तहत कर्मचारि‍यों का DA 3 प्रत‍िशत बढ़ाने पर सहमत‍ि बनी है. इसी तरह पेंशनर्स को भी महंगाई राहत पर 3 प्रत‍िशत का फायदा होगा. इसके बाद महंगाई भत्‍ता (DA) / महंगाई राहत (DR) पहले के 55 प्रत‍िशत से बढ़कर 58 प्रत‍िशत हो जाएगा. सरकार की तरफ से DA में की गई बढ़ोतरी 1 अक्‍टूबर 2025 से लागू हो गई है. इस बदलाव को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा.

कितनी सैलरी बढ़ेगी?

एक जुलाई से 3% की बढ़ोतरी से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये वाले कर्मचारी को लगभग 540 रुपये प्रति माह सैलरी में जोड़ के मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कुल वेतन 28,440 रुपये हो जाएगा। वहीं, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये वाले पेंशनर्स को लगभग 270 रुपये मिलेंगे, जिससे उनकी कुल पेंशन 14,220 रुपये हो जाएगी,

49.19 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा

PIB की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह फैसला कीमत में हुई बढ़ोतरी (महंगाई) की भरपाई करने के मकसद से लिया गया है. इस फैसले से 49.19 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनर्स को फायदा म‍िलेगा. महंगाई भत्‍ता (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खास जर‍िया है, जो उन्‍हें बढ़ती महंगाई के हिसाब से अपनी बेस‍िक सैलरी को मैनेज करने में मदद करता है. सरकार की तरफ से हर साल दो बार डीए में इजाफा क‍िया जाता है. जनवरी 2025 के लिए डीए 2 प्रतिशत था, जिससे इसे 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर द‍िया गया था.

क्यों बढ़ाया जाता है DA?

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है। इसके रेट AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की जाती हैं, ये साल में दो बार यानी हर छह-छह महीने में बदली जाती हैं।