Andhra Pradesh top the list in Debts: देश के कई राज्यों का कर्ज और GDP का अनुपात चिंताजनक बना हुआ है. भारत में आंध्र के लोग कर्ज (Loan) के मामले में सबसे आगे हैं. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office) द्वारा जारी हालिया नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेलुगु भाषी राज्यों के लोग सबसे ज्यादा कर्ज में हैं. इसके डाटा एनलिसिस से ये पता चलता है कि आंध्र प्रदेश पहले और तेलंगाना दूसरे स्थान पर है. कई मामलों में खुद को उत्तर भारत से आगे मानने और बताने वाले राज्य भी उस रैंकिंग में सबसे आगे हैं, जिस पर कोई भी समृद्ध और खुशहाल राज्य कभी भी अपना नाम दर्ज करवाना चाहेगा.

कर्ज लेने के मामले में उत्तर भारतीय राज्यों से आगे दक्षिण भारतीय राज्य

आंध्र प्रदेश में 43.7% और तेलंगाना में 37.2% लोग कर्ज़ में हैं. केरल (29.9%), तमिलनाडु (29.4%) और कर्नाटक (23%) इसके बाद दूसरे स्थान पर हैं. गौरतलब है कि दिल्ली में केवल 3.2% और छत्तीसगढ़ में 6.5% लोग कर्ज़ में हैं. टॉप-5 का विश्लेषण अकेले हैरान करने वाला है. पहले और दूसरे पायदान में पूरा दक्षिण भारत समा गया. इस हिसाब से दिल्ली वाले उत्तर भारत में सबसे ज्यादा समृद्ध दिख रहे हैं क्योंकि उनके सिर पर सबसे कम कर्ज है.

ये भी पढ़ें- '10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी' फेम शादाब जकाती पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?

Add Zee News as a Preferred Source

कर्ज बढ़ने की वजह क्या हैं?

कर्ज बढ़ने की वजह आर्थिक चुनौतियां हैं. इनसे निपटने के लिए राज्यों को ज्यादा उधार लेना पड़ा. 2024 के टॉप 10 कर्ज वाले राज्यों का ब्योरा इस प्रकार रहा. सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु पर (8.3 लाख करोड़ रुपये) था. दूसरे पायदान पर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले यूपी पर 7.7 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था. महाराष्ट्र 7.2 लाख करोड़ रुपये के साथ तीसरे नंबर पर था. सूची में आगे पश्चिम बंगाल (6.6 लाख करोड़), कर्नाटक (6.0 लाख करोड़), राजस्थान (5.6 लाख करोड़), आंध्र प्रदेश (4.9 लाख करोड़), गुजरात (4.7 लाख करोड़), केरल (4.3 लाख करोड़) और मध्य प्रदेश (4.2 लाख करोड़ रुपये) का नाम था.

किसी भी समृद्ध और खुशहाल राज्य का अपने खर्चों पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाना जरूरी होता है. देश के कर्ज की बात करें तो भारतीय राज्यों का कर्ज पिछले 6 सालों में करीब 75% से बढ़ गया है. 2025 में दिल्ली की रैंकिंग शानदार है.