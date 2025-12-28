टैक्सपेयर्स ध्यान दें! ITR, PAN-आधार लिंक, GST रिटर्न...नए साल से पहले ये काम नहीं किया तो पछताना पड़ सकता है

31 December Deadline Alert: 31 दिसंबर सिर्फ 2025 कैलेंडर वर्ष की आखिरी तारीख नहीं है. बल्कि टैक्स से जुड़ी कई एक्टिविटीज के लिए एक डेडलाइन भी है. इसमें देरी से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर सालाना GST रिटर्न तक शामिल हैं. इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर GST फाइलिंग और PAN-आधार लिंकिंग तक इस डेडलाइन को मिस करने का मतलब है पेनल्टी, फायदों का नुकसान या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रोक सबकुछ शामिल है.

इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स देने वालों के लिए 31 दिसंबर असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए देरी से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख है. ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो ओरिजिनल फाइलिंग डेडलाइन चूक गए थे. हालांकि, देरी से रिटर्न फाइल करने पर कुछ खर्च भी होता है. टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है. साथ ही किसी भी बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा. इससे भी जरूरी बात यह है कि अगर रिटर्न देरी से फाइल किया जाता है, तो कुछ खास नुकसान होगा और कुछ फायदे नहीं मिलेंगे. आपसे अगर यह डेडलाइन मिस हो जाती है, तो टैक्सपेयर्स को बाद में अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन चुनना होगा, जिससे एडिशनल टैक्स लायबिलिटी लग सकती है.

GST सालाना रिटर्न

यही तारीख बिजनेस और GST-रजिस्टर्ड संस्थाओं के लिए भी जरूरी है. 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर के लिए GST सालाना रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है. सालाना रिटर्न में साल के दौरान आउटवर्ड सप्लाई, क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट, दिए गए टैक्स और मिले रिफंड का ब्यौरा होता है. फाइलिंग में देरी या गलतियों से लेट फीस, नोटिस या टैक्स अधिकारियों की जांच हो सकती है. इससे बिजनेस के लिए साल के आखिर में कंप्लायंस बहुत जरूरी हो जाता है.

पैन-आधार लिंक

31 दिसंबर उन लोगों के लिए PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख भी है जिन्होंने अभी तक ये प्रोसेस पूरा नहीं किया है. PAN को आधार से लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो सकता है. टैक्सपेयर्स ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और अधिक वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. टैक्स एक्सपर्ट्स टैक्सपेयर्स को सलाह देते हैं कि वे आखिरी दिन तक इंतजार करने के बजाय जल्दी काम करें, क्योंकि आखिरी समय में टेक्निकल दिक्कतें या डॉक्यूमेंटेशन की समस्याओं से देरी हो सकती है.