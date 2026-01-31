'डिफेंस और इकोनॉमी एक सिक्के के दो पहलू...', GDP का 3% हो भारत का रक्षा बजट; मोदी सरकार से क्या है एक्सपर्ट की डिमांड?

Advertisement
Defence Budget: पिछले साल यानी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए भारत का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये था. यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 9.53 फीसदी अधिक था, जो केंद्रीय बजट का 13.45 फीसदी था और यह सभी मंत्रालयों से सबसे अधिक था.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:08 PM IST
Defence Budget 2026  Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करेंगी. वे संसद के लोकसभा में सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी. इस आगामी बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. चाहें रेलवे सेक्टर हो या फिर शिक्षा, चाहें हेल्थ सेक्टर हो या कृषि सेक्टर, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से कुछ बड़े ऐलान की संभावना है. यह बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह तो 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा. इस बीच हम यहां रक्षा बजट को लेकर बात कर रहे हैं.

देश के डिफेंस सेक्टर पर Zee News डिजिटल से डिफेंस एक्सपर्ट और Territorial Army के पूर्व प्रमुख Maj. Gen. (Retd.) AK Siwatch ने Exclusive बातचीत की है. उन्होंने देश-दुनिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार से मांग की है कि रक्षा बजट को GDP के ढाई से तीन गुना करने की जरूरत है. उन्होंने इस दौरान देश में रक्षा उत्पादन और इसके निर्यात को भी और बढ़ाने पर जोर दिया. आइए जानते हैं कि देश के रक्षा बजट को लेकर एक्सपर्ट को सरकार से क्या कुछ उम्मीदें और मांगें हैं.

डिफेंस और इकोनॉमी सिक्के के दो पहलू - एक्सपर्ट 
पिछले साल यानी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए भारत का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये था. यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 9.53 फीसदी अधिक था, जो केंद्रीय बजट का 13.45 फीसदी था और यह सभी मंत्रालयों से सबसे अधिक था. अब इस साल के बजट को लेकर रक्षा एक्सपर्ट ने कई उम्मीदें जताई हैं. 

Maj. Gen. (Retd.) AK Siwatch ने कहा कि आज दुनिया में लड़ाई काफी जगह चल रही हैं. रसिया-यूक्रेन युद्ध के चार साल हो गए हैं. रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इसके बाद इजरायल का ईरान के साथ तनाव हुए, इजरायल की हमास से भी लड़ाई हुई थी. अमेरिका, ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है. ऐसे में आप अगर देखेंगे कि पूरे यूरोप के देश, जो अपनी जीडीपी के 2 फीसदी से कम रक्षा पर खर्च करते थे, आज वे दो फीसदी नहीं बल्कि पांच फीसदी की तरफ जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो डिफेंस और इकोनॉमी है, वह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. इन दोनों का इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है. 

रक्षा बजट को जीडीपी के 3% करने की मांग
Maj. Gen. (Retd.) AK Siwatch ने कहा कि अगर आप भारत को देखें तो इसके चारों तरफ जिस प्रकार का माहौल है. चीन अपनी फौज को आधुनिक बना रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है. पाकिस्तान को देखें तो भारत ने उसे ऑपरेशन सिंदूर में चार दिन में घुटने पर टेक दिया. मगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ वह अभी भी जारी है. बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता का माहौल है. श्रीलंका और नेपाल में आपने देखा ही, तो चारों तरफ अस्थिरता का माहौल है. तो इस स्थिति में आपको चाहिए कि आपका डिफेंस बजट बढ़े. 

उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि देश का रक्षा बजट जीडीपी की तीन फीसदी होना चाहिए. एक्सपर्ट ने कहा कि पिछली बार डिफेंस को 6.81 लाख करोड़ आवंटन हुआ था, वह जीडीपी का 1.9 फीसदी था. मुझे लगता है कि उसे बढ़ाकर कम से कम ढाई से तीन फीसदी करना चाहिए. उन्होंने बताया कि यह पिछले साल से 15 से 20 फीसदी अधिक होना चाहिए. 

यह भी पढ़ें- Budget 2026: संडे को व‍ित्‍त मंत्री पेश करेंगी बजट, शेयर बाजार भी खुलेंगे; क्‍या 1 फरवरी को बैंक भी खुलेंगे?

 

भारत 75 फीसदी हथियार खुद बनाता है- AK Siwatch
Maj. Gen. (Retd.) AK Siwatch ने भारत के द्वारा हथियार आयात और निर्यात पर भी अपनी बात कही. उन्होंने कहा, "आज से 11-12 साल पहले भारत करीब 75 से 80 फीसदी हथियार बाहर से खरीदता था, आज भारत 75 फीसदी हथियार खुद बनाता है. भारत आत्मनिर्भर ही नहीं भारत की पॉलिसी है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड. हम आज अपना हथियार अपने लिए ही नहीं वर्ल्ड के लिए भी बढ़ा रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि आज आप देखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उसकी डिमांड बढ़ गई है. उसे फिलीपींस ने खरीद लिया है. इंडोनेशिया लेना चाहता है, मलेशिया लेना चाहता है. 36 देशों की डिमांड है. इसके अलावा कई भारतीय हथियारों की भी डिमांड है. आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मांग है. 

डिफेंस एक्सपोर्ट को 50 हजार करोड़ करने की बात 
Maj. Gen. (Retd.) AK Siwatch ने बताया, "आज की तारीख में भारत ने करीब 24 हजार करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट बेचा है और आने वाले समय में हम उसको 50 हजार करोड़ रुपये करना चाहते हैं. करीब 15 हजार के करीब इसमें MSMEs शामिल हैं. डिफेंस बजट बढ़ेगा तो उससे रोजगार भी पैदा होगा." आखिरी में Maj. Gen. (Retd.) AK Siwatch ने अपनी इस बात को फिर से दोहराया कि इकोनॉकी डेवलपमेंट और डिफेंस को शक्तिशाली करना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. अगर आप इकोनॉमिकली मजबूत होना चाहते हैं, देश दुनिया की चौथी से तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो उसे अपने डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा और डिफेंस के लिए और भी तैयार होना पड़ेगा क्योंकि चुनौतियां चारों तरफ से बहुत हैं. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं।

