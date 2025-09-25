HAL Share Price: म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ ड‍िफेंस (MoD) ने ह‍िन्‍दुस्‍तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ 97 LCA Mk1A एयरक्रॉफ्ट के लिए बड़ी डील की है. इस डील के तहत 68 फाइटर वेर‍िएंट और 29 दो सीट वाले एयरक्रॉफ्ट शामिल हैं. टैक्‍स के अलावा इन एयरक्रॉफ्ट की कुल कीमत 62,370 करोड़ रुपये है. यह खरीद 'बाय (इंडिया-आईडीडीएम)' कैटेगरी के तहत की गई है. र‍िपोर्ट के अनुसार सरकारी एयरोस्पेस कंपनी HAL को सरकारी व‍िभाग से इस तरह का दूसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है.

2021 में हुई थी 48,000 करोड़ की डील

इससे पहले फरवरी 2021 में ड‍िफेंस म‍िन‍िस्‍ट्री ने भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 83 तेजस Mk-1A जेट खरीदने के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपये की डील की थी. ड‍िफेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से बताया गया क‍ि अब नया कॉन्‍ट्रैक्‍ट HAL के साथ 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट- Mk1A और उनसे जुड़े उपकरणों के लिए 62,370 करोड़ रुपये (टैक्स के अलावा) की कॉस्‍ट‍िंग पर क‍िया गया है.

अध‍िकतर भारतीय मैटेर‍ियल का यूज किया गया

ड‍िफेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से बताया गया क‍ि यह एडवांस जेट (LCA Mk1A) 'स्वयं रक्षा कवच' (Swayam Raksha Kavach) जैसी सुविधाओं और कंट्रोल एक्ट्यूएटर्स (कंट्रोल स‍िस्‍टम) से लैस होगा. इसमें 64% से ज्‍यादा भारतीय मैटेर‍ियल का यूज किया गया है और इसमें 67 नए स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं. इन फ्लाइट की डिलीवरी 2027-28 में शुरू होगी. सिंगल-इंजन वाले Mk-1A एयरक्राफ्ट इंड‍ियन एयरफोर्स के के पुराने मिग-21 लड़ाकू एयरक्रॉफ्ट की जगह लेंगे.

एयरफोर्स को LCA Mk1A की जरूरत क्यों?

भारतीय वायु सेना (IAF) फाइटर जेट LCA Mk1A को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है. दरअसल, भारतीय वायु सेना के पास लड़ाकू स्‍क्‍वाड्रनों की संख्या घटकर 31 रह गई है. ऑफ‍िश‍ियल तौर पर 42 स्‍क्‍वाड्रन की मंजूरी मिली हुई है. तेजस मल्‍टी रोल वाला (Multi-role) वाला फाइटर जेट है, जो दुश्मन के ज्‍यादा खतरे वाले एयर स्‍पेस में भी काम करने में सक्षम है. इसे हवाई सुरक्षा, समुद्री निगरानी (Maritime Reconnaissance) और हमला करने (Strike) जैसी स्‍थ‍ित‍ि को ध्‍यान में रखकर ड‍िजाइन क‍िया गया है.

ह‍िन्‍दुस्‍तान एयरोनॉटिक्स के शेयर का हाल

सरकार की तरफ से हजारों करोड़ का ऑर्डर म‍िलने के बाद ह‍िन्‍दुस्‍तान एयरोनॉटिक्स ल‍िमि‍टेड (HAL) के शेयर में तेजी देखी जा रही है. एक तरफ शेयर बाजार प‍िछले तीन द‍िन से ग‍िरावट का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ आज एचएएल (HAL) के शेयर में तेजी देखी गई. ट्रेड‍िंग सेशन के दौरान कंपनी का शेयर 52.55 रुपये चढ़कर बंद हुआ. इसके साथ ही शेयर हरे न‍िशान के साथ 4776 रुपये पर पहुंच गया. शेयर का 52 हफ्ते का लो लेवल 3,045.95 रुपये और हाई लेवल 5,166 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप चढ़कर 3,19,406 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.