ITR रिफंड में देरी? दो महीने बाद भी नहीं आया पैसा, ये हो सकते हैं कारण, जानें कब क्रेडिट होगी रकम
Advertisement
trendingNow12921694
Hindi Newsबिजनेस

ITR रिफंड में देरी? दो महीने बाद भी नहीं आया पैसा, ये हो सकते हैं कारण, जानें कब क्रेडिट होगी रकम


ITR Refund Status: अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से ITR भरा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. रिफंड में देरी हो सकती है, लेकिन वो मिलेगा जरूर. बस यहां बतायी गयी जरूरी बातों का ध्यान रखें और समय-समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ITR रिफंड में देरी? दो महीने बाद भी नहीं आया पैसा, ये हो सकते हैं कारण, जानें कब क्रेडिट होगी रकम

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है. अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो बिना देर किए आज ही फाइल कर दे. क्योंकि देरी से फाइल करने पर न सिर्फ जुर्माना लगता है, बल्कि रिफंड में भी देर होती है. वहीं जिन लोगों ने समय पर रिटर्न फाइल कर दिया है, वे अब रिफंड का इंतजार कर रहे होंगे. लेकिन बहुत से टैक्सपेयर्स को जानकर हैरानी होगी कि रिफंड आने में कभी-कभी 9 महीने तक का समय लग सकता है.

आयकर विभाग के दावे के अनुसार, आमतौर पर ई-फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन के बाद 4 से 6 हफ्ते के अंदर रिफंड मिल जाता है. लेकिन आयकर विभाग के पास कानूनी तौर पर पूरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद करदाताओं के आयकर रिफंड की प्रक्रिया के लिए 9 महीने तक का समय होता है. यानी, अगर आपने जल्दी फाइल कर दिया है, तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि रिफंड तुरंत मिल जाएगा.

इसे भी पढ़ें- ITR Due Date 15 September: आखिरी एक दिन में लगी ITR फाइलिंग की दौड़, फॉर्म से लेकर पेनल्टी और रिफंड तक, जानिए जरूरी सवालों के जवाब

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों होता है ITR रिफंड में देर?

1- गलती या मिसमैच- अगर ITR में कोई गलती है, जैसे गलत पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल या कोई डेटा गड़बड़ी, तो रिफंड प्रोसेसिंग रुक जाती है.

2- फॉर्म 26AS और ITR में अंतर- कई बार TDS की जानकारी ITR और फॉर्म 26AS में मेल नहीं खाती, जो कि जरूरी होता है. ऐसे मामलों में डिपार्टमेंट पहले जांच करता है, फिर रिफंड जारी करता है.

3- जटिल ITR फॉर्म- ITR-1 जल्दी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि यह आसान होता है. लेकिन ITR-2, ITR-3 और ITR-4 में बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन जैसी डिटेल होती हैं, जिनकी जांच में समय लगता है. ऐसे में रिफंड जारी होने में ज्यादा समय लग सकता है. 

4- पीक सीजन का लोड- आखिरी तारीख के आसपास लाखों लोग रिटर्न भरते हैं, जिससे प्रोसेसिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और रिफंड लेट हो सकता है. इसलिए समय से रिटर्न भरने की सलाह दी जाती है. 

रिफंड जल्दी पाने के लिए ध्यान देने वाली बातें

यदि आपको रिफंड टाइम से चाहिए तो जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करना जरूरी है. डेडलाइन का इंतजार न करें. इसके साथ ही ई-वेरिफिकेशन जरूर करें. आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य तरीकों से ई-वेरीफाई करें, वरना रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. बैंक डिटेल्स ठीक से भरें. IFSC कोड और अकाउंट नंबर गलत हुआ तो रिफंड फंस सकता है. फॉर्म 26AS और AIS जांचें. TDS, एडवांस टैक्स वगैरह की जानकारी ठीक से मैच हो रही है या नहीं, यह चेक करें. इसके अलावा स्टेटस पर नजर रखें. रिटर्न भरने के बाद ‘ITR Processed’ स्टेटस आने तक ट्रैक करते रहें.

इसे भी पढ़ें- ITR AY 2025-26: 15 सितंबर लास्ट डेट, बिना CA फटाफट मोबाइल से फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, ऐप से ITR करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

 

ITR रिफंड कैसे ट्रैक करें?

अपने ITR का रिफंड स्टेट्स ट्रेक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं. अपने पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें. ऐसे में आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, तो आपको इसे "लिंक नाउ" बटन के जरिए लिंक करना होगा. इसके बाद ऊपर दिए गए मेनू में 'सर्विस' पर क्लिक करें. फिर नो यॉर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करें. ई-फाइल टैब पर जाएं, आयकर रिटर्न टैब पर क्लिक करें और "व्यू फील्ड रिटर्न" सिलेक्ट करें. इसके बाद आप अपना रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर देख सकते हैं. 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

ITR refund delay

Trending news

बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
;