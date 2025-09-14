ITR रिफंड में देरी? दो महीने बाद भी नहीं आया पैसा, ये हो सकते हैं कारण, जानें कब क्रेडिट होगी रकम

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है. अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो बिना देर किए आज ही फाइल कर दे. क्योंकि देरी से फाइल करने पर न सिर्फ जुर्माना लगता है, बल्कि रिफंड में भी देर होती है. वहीं जिन लोगों ने समय पर रिटर्न फाइल कर दिया है, वे अब रिफंड का इंतजार कर रहे होंगे. लेकिन बहुत से टैक्सपेयर्स को जानकर हैरानी होगी कि रिफंड आने में कभी-कभी 9 महीने तक का समय लग सकता है.

आयकर विभाग के दावे के अनुसार, आमतौर पर ई-फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन के बाद 4 से 6 हफ्ते के अंदर रिफंड मिल जाता है. लेकिन आयकर विभाग के पास कानूनी तौर पर पूरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद करदाताओं के आयकर रिफंड की प्रक्रिया के लिए 9 महीने तक का समय होता है. यानी, अगर आपने जल्दी फाइल कर दिया है, तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि रिफंड तुरंत मिल जाएगा.

क्यों होता है ITR रिफंड में देर?

1- गलती या मिसमैच- अगर ITR में कोई गलती है, जैसे गलत पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल या कोई डेटा गड़बड़ी, तो रिफंड प्रोसेसिंग रुक जाती है.

2- फॉर्म 26AS और ITR में अंतर- कई बार TDS की जानकारी ITR और फॉर्म 26AS में मेल नहीं खाती, जो कि जरूरी होता है. ऐसे मामलों में डिपार्टमेंट पहले जांच करता है, फिर रिफंड जारी करता है.

3- जटिल ITR फॉर्म- ITR-1 जल्दी प्रोसेस हो जाता है क्योंकि यह आसान होता है. लेकिन ITR-2, ITR-3 और ITR-4 में बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन जैसी डिटेल होती हैं, जिनकी जांच में समय लगता है. ऐसे में रिफंड जारी होने में ज्यादा समय लग सकता है.

4- पीक सीजन का लोड- आखिरी तारीख के आसपास लाखों लोग रिटर्न भरते हैं, जिससे प्रोसेसिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और रिफंड लेट हो सकता है. इसलिए समय से रिटर्न भरने की सलाह दी जाती है.

रिफंड जल्दी पाने के लिए ध्यान देने वाली बातें

यदि आपको रिफंड टाइम से चाहिए तो जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करना जरूरी है. डेडलाइन का इंतजार न करें. इसके साथ ही ई-वेरिफिकेशन जरूर करें. आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य तरीकों से ई-वेरीफाई करें, वरना रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा. बैंक डिटेल्स ठीक से भरें. IFSC कोड और अकाउंट नंबर गलत हुआ तो रिफंड फंस सकता है. फॉर्म 26AS और AIS जांचें. TDS, एडवांस टैक्स वगैरह की जानकारी ठीक से मैच हो रही है या नहीं, यह चेक करें. इसके अलावा स्टेटस पर नजर रखें. रिटर्न भरने के बाद ‘ITR Processed’ स्टेटस आने तक ट्रैक करते रहें.

ITR रिफंड कैसे ट्रैक करें?

अपने ITR का रिफंड स्टेट्स ट्रेक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं. अपने पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें. ऐसे में आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, तो आपको इसे "लिंक नाउ" बटन के जरिए लिंक करना होगा. इसके बाद ऊपर दिए गए मेनू में 'सर्विस' पर क्लिक करें. फिर नो यॉर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करें. ई-फाइल टैब पर जाएं, आयकर रिटर्न टैब पर क्लिक करें और "व्यू फील्ड रिटर्न" सिलेक्ट करें. इसके बाद आप अपना रिफंड स्टेटस स्क्रीन पर देख सकते हैं.