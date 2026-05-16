'दिल्ली अब दूर नहीं'.....दिल्ली से NCR तक नई उड़ान; जानिए कैसे एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल ने लिखा नया इतिहास?

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Delhi-NCR Urban Mobility Revolution: दिल्ली को केंद्र में रखकर एक काल्पनिक घेरा बनाइए- जहां से आप 90 मिनट या उससे कम समय में पहुंच सकते हैं. कुछ साल पहले ये घेरा छोटा था, लेकिन आज ये तेजी से फैलकर पूरे NCR (National Capital Region) को समेट चुका है. अब मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बागपत, सोहना, अलवर जैसे शहर भी इस तेज रफ्तार कनेक्टिविटी के दायरे में आ चुके हैं. नतीजा ये है कि इन इलाकों में विकास, रियल एस्टेट, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है.
दिल्ली-NCR में हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे और रोड नेटवर्क ने पूरी तस्वीर बदल दी है. द्वारका एक्सप्रेसवे NCR का सबसे तेजी से उभरता रेजिडेंशियल कॉरिडोर बन चुका है, जहां पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी कीमतें 3 गुना से ज्यादा बढ़ी हैं. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और UER-II (Urban Extension Road-II) ने अलवर और भिवाड़ी जैसे क्षेत्रों तक यात्रा को बेहद आसान बना दिया है. UER-II के मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम ने टोल जाम खत्म कर यात्रा को और तेज कर दिया है.
इन सड़कों ने सिर्फ समय नहीं बचाया, बल्कि पूरे आर्थिक नक्शे को बदल दिया है. अब लॉजिस्टिक्स, बिजनेस और FMCG कंपनियां उन क्षेत्रों में भी पहुंच रही हैं जिन्हें पहले कम उपयोगी माना जाता था. इन कॉरिडोर पर ट्रैवल टाइम कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेज हुई हैं और कई इलाकों में वीकेंड ऑक्यूपेंसी 70% से 90% तक पहुंच रही है.
दिल्ली-मेरठ नमो भारत RRTS ने ट्रैवल टाइम को 1 घंटे से भी कम कर दिया है। ये ट्रेन 160 km/h से ज्यादा की रफ्तार से चलती है और सराय काले खां (दिल्ली) को मेरठ से जोड़ती है।
इससे:
गाजियाबाद और मेरठ में रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ी
नौकरीपेशा लोगों के लिए दूर रहकर भी दिल्ली से जुड़ाव आसान हुआ
कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई दिशा मिली
सरकार अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले 64 किमी RRTS कॉरिडोर पर काम कर रही है.
मेरठ अब एक बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है. गाजियाबाद में लग्जरी हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं. फरीदाबाद को आने वाले समय का बड़ा ग्रोथ सेंटर माना जा रहा है, जहां प्रॉपर्टी कीमतें 35–50% तक बढ़ चुकी हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अब पूरा NCR 'डिस्ट्रिब्यूटेड अर्बन रीजन' बनता जा रहा है, जहां शहरों के बीच दूरी कम और अवसर ज्यादा हो रहे हैं.
तेजी से विकास के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने हैं:
अब दिल्ली से बाहर के शहर 'दूर' नहीं रहे. सड़क और रेल नेटवर्क ने दूरी को लगभग खत्म कर दिया है. आज विकास का नया पैमाना 'समय और कनेक्टिविटी' बन चुका है.