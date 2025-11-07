Delhi Airport Mess : 700 से ज्यादा उड़ानें लेट, ATC सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी, IndiGo ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Airport Mess : दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGI Airport) पर शुक्रवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के ऑटोमैटिक मैसेज स्वीचिंग सिस्टम (AMSS) में तकनीकी गड़बड़ी के चलते उड़ानों का ऑपरेशन प्रभावित हो गया है, जिसके चलते करीब 700 से अधिक उड़ानों में देरी दर्ज की गई, जिससे दिल्ली समेत कई अन्य हवाईअड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल है.

ATC सिस्टम बहाल करने में जुटी टीमें

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने भी इस गड़बड़ी की पुष्टि करते हुए कहा कि ATC सिस्टम में तकनीकी समस्या के चलते उड़ानों की टाइमिंग प्रभावित हुई है. DIAL ने X पर पोस्ट कर बताया कि वह सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के प्रयास में है.

IndiGo ने यात्रियों से मांगी माफी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी किया है. एयरलाइन ने कहा, 'हम समझते हैं कि ATC को प्रभावित करने वाली AMSS सिस्टम समस्या के कारण यात्रियों की यात्रा योजनाओं में देरी और व्यवधान हुआ है. हमें अपने ग्राहकों और उनके प्रियजनों को हुई असुविधा का पूरा एहसास है. IndiGo ने कहा कि जैसे ही सिस्टम बहाल किया जा रहा है, उसकी प्राथमिकता यात्रियों को 'समय पर अपडेट और हर एयरपोर्ट पॉइंट पर सहायता प्रदान करना' है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने भी कहा कि उनकी तकनीकी टीमें AMSS सिस्टम को बहाल करने में लगी हुई हैं और यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जांच लें.

जयपुर, मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी असर

दिल्ली की यह तकनीकी खराबी जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भी असर डाल गई, जहां उड़ानों के संचालन में रुकावट आई. इसी तरह, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भी देरी दर्ज की गई. Flightradar24 के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में कई उड़ानें प्रभावित हुईं.

यात्रियों को सलाह

एयरलाइनों ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति ऐप या वेबसाइट पर जांच लें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके.