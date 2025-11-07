Advertisement
trendingNow12992960
Hindi Newsबिजनेस

Delhi Airport Mess : 700 से ज्यादा उड़ानें लेट, ATC सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी, IndiGo ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने भी इस गड़बड़ी की पुष्टि करते हुए कहा कि ATC सिस्टम में तकनीकी समस्या के चलते उड़ानों की टाइमिंग प्रभावित हुई है. DIAL ने X पर पोस्ट कर बताया कि वह सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के प्रयास में है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Airport Mess : 700 से ज्यादा उड़ानें लेट, ATC सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी, IndiGo ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Airport Mess :  दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGI Airport) पर शुक्रवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के ऑटोमैटिक मैसेज स्वीचिंग सिस्टम (AMSS) में तकनीकी गड़बड़ी के चलते उड़ानों का ऑपरेशन प्रभावित हो गया है, जिसके चलते करीब 700 से अधिक उड़ानों में देरी दर्ज की गई, जिससे दिल्ली समेत कई अन्य हवाईअड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल है.

ATC सिस्टम बहाल करने में जुटी टीमें

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने भी इस गड़बड़ी की पुष्टि करते हुए कहा कि ATC सिस्टम में तकनीकी समस्या के चलते उड़ानों की टाइमिंग प्रभावित हुई है. DIAL ने X पर पोस्ट कर बताया कि वह सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के प्रयास में है.

Add Zee News as a Preferred Source

IndiGo ने यात्रियों से मांगी माफी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी किया है. एयरलाइन ने कहा, 'हम समझते हैं कि ATC को प्रभावित करने वाली AMSS सिस्टम समस्या के कारण यात्रियों की यात्रा योजनाओं में देरी और व्यवधान हुआ है. हमें अपने ग्राहकों और उनके प्रियजनों को हुई असुविधा का पूरा एहसास है. IndiGo ने कहा कि जैसे ही सिस्टम बहाल किया जा रहा है, उसकी प्राथमिकता यात्रियों को 'समय पर अपडेट और हर एयरपोर्ट पॉइंट पर सहायता प्रदान करना' है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने भी कहा कि उनकी तकनीकी टीमें AMSS सिस्टम को बहाल करने में लगी हुई हैं और यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जांच लें.

जयपुर, मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी असर

दिल्ली की यह तकनीकी खराबी जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भी असर डाल गई, जहां उड़ानों के संचालन में रुकावट आई. इसी तरह, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भी देरी दर्ज की गई. Flightradar24 के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में कई उड़ानें प्रभावित हुईं.

यात्रियों को सलाह

एयरलाइनों ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति ऐप या वेबसाइट पर जांच लें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Delhi Airport Mess

Trending news

PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश