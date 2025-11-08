800 फ्लाइट्स लेट, दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, ATC सिस्टम में खराबी पर आई बड़ी अपडेट

Delhi Airport Mess : दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGI Airport) पर शुक्रवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के ऑटोमैटिक मैसेज स्वीचिंग सिस्टम (AMSS) में तकनीकी गड़बड़ी के चलते उड़ानों का ऑपरेशन प्रभावित हो गया था, जिसके चलते करीब 800 से अधिक उड़ानों में देरी दर्ज की गई, दिल्ली समेत कई अन्य हवाईअड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल था. इस मामले में शुक्रवार रात करीब 9 बजे AAI ने बताया था कि खराबी को ठीक कर लिया गया है. सभी सर्विस बहाल हो चुकी हैं.

हालिया अपडेट में दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी कि तकनीकी खराबी ठीक कर दी गई है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम अब ठीक हो चुका है। हालांकि, ऑटोमेटेड ऑपरेशन्स के सामान्य संचालन में कुछ देरी हो सकती है.

दिल्ली की यह तकनीकी खराबी जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भी असर डाल गई थी, जहां उड़ानों के संचालन में रुकावट आई थी. इसी तरह, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भी देरी दर्ज की गई थी. Flightradar24 के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में कई उड़ानें प्रभावित हुईं थी.

यात्रियों को सलाह

एयरलाइनों ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति ऐप या वेबसाइट पर जांच लें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके.

IndiGo ने यात्रियों से मांगी माफी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी किया है. एयरलाइन ने कहा, 'हम समझते हैं कि ATC को प्रभावित करने वाली AMSS सिस्टम समस्या के कारण यात्रियों की यात्रा योजनाओं में देरी और व्यवधान हुआ है. हमें अपने ग्राहकों और उनके प्रियजनों को हुई असुविधा का पूरा एहसास है.