Advertisement
trendingNow12993217
Hindi Newsबिजनेस

800 फ्लाइट्स लेट, दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, ATC सिस्टम में खराबी पर आई बड़ी अपडेट

एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के ऑटोमैटिक मैसेज स्वीचिंग सिस्टम (AMSS) में तकनीकी गड़बड़ी के चलते उड़ानों का ऑपरेशन प्रभावित हो गया था, जिसके चलते करीब 800 से अधिक उड़ानों में देरी दर्ज की गई, दिल्ली समेत कई अन्य हवाईअड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल था. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

800 फ्लाइट्स लेट, दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, ATC सिस्टम में खराबी पर आई बड़ी अपडेट

Delhi Airport Mess : दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (IGI Airport) पर शुक्रवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के ऑटोमैटिक मैसेज स्वीचिंग सिस्टम (AMSS) में तकनीकी गड़बड़ी के चलते उड़ानों का ऑपरेशन प्रभावित हो गया था, जिसके चलते करीब 800 से अधिक उड़ानों में देरी दर्ज की गई, दिल्ली समेत कई अन्य हवाईअड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल था. इस मामले में शुक्रवार रात करीब 9 बजे AAI ने बताया था कि खराबी को ठीक कर लिया गया है. सभी सर्विस बहाल हो चुकी हैं.

हालिया अपडेट में दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी कि तकनीकी खराबी ठीक कर दी गई है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम अब ठीक हो चुका है। हालांकि, ऑटोमेटेड ऑपरेशन्स के सामान्य संचालन में कुछ देरी हो सकती है.

दिल्ली की यह तकनीकी खराबी जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भी असर डाल गई थी, जहां उड़ानों के संचालन में रुकावट आई थी. इसी तरह, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भी देरी दर्ज की गई थी. Flightradar24 के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में कई उड़ानें प्रभावित हुईं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : सुबह 8 से 10 बजे तक टिकट बुकिंग के लिए अब अनिवार्य होगा आधार, IRCTC का बड़ा बदलाव

यात्रियों को सलाह

एयरलाइनों ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति ऐप या वेबसाइट पर जांच लें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके.

IndiGo ने यात्रियों से मांगी माफी

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी किया है. एयरलाइन ने कहा, 'हम समझते हैं कि ATC को प्रभावित करने वाली AMSS सिस्टम समस्या के कारण यात्रियों की यात्रा योजनाओं में देरी और व्यवधान हुआ है. हमें अपने ग्राहकों और उनके प्रियजनों को हुई असुविधा का पूरा एहसास है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Delhi Airport Mess

Trending news

आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
jammu kashmir news
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
Manipur
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
Gujarat
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Supreme Court
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Ajit Pawar
"जब जमीन सरकारी है, तो डील अवैध हुई न?" बेटे के 'घोटाले' पर आया अजित पवार का जवाब
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
Delhi airport
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक