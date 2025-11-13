Advertisement
दूसरी तिमाही में द‍िल्‍ली एयरपोर्ट पर यात्र‍ियों की संख्‍या में बड़ी ग‍िरावट? क्‍या है कारण

Delhi Airport Traffic: जीएमआर के माल‍िकाना हक वाले सभी एयर पोर्ट पर कुल यात्री संख्या 3.5% घटकर 27.8 मिलियन रह गई. घरेलू यात्र‍ियों में 5% की कमी दर्ज की गई, जबकि इंटरनेशनल यात्री संख्या में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं आया. 

Nov 13, 2025
Delhi Airport Update: द‍िल्‍ली एयरपोर्ट की ऑपरेटर कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने ऐलान क‍िया क‍ि फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में एयरपोर्ट पर यात्री संख्या में ग‍िरावट देखी गई. यात्र‍ियों की संख्‍या में यह ग‍िरावट 7.5% घटकर 17.6 मिलियन रह गई. यही संख्‍या पिछले साल की समान तिमाही में 19 मिलियन पर थी. कंपनी की तरफ से इस गिरावट का अहम कारण बदली हुई एयर स्‍पेस और रनवे 10/28 का अपग्रेडेशन बताया गया. इस पर ज‍ियो- पॉल‍िट‍िकल घटनाओं का असर पड़ा है.

घरेलू यात्र‍ियों में 5% की ग‍िरावट हुई दर्ज

जीएमआर के माल‍िकाना हक वाले सभी एयर पोर्ट पर कुल यात्री संख्या 3.5% घटकर 27.8 मिलियन रह गई. घरेलू यात्र‍ियों में 5% की कमी दर्ज की गई, जबकि इंटरनेशनल यात्री संख्या में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं आया. फ्लाइट ऑपरेशन में अस्थायी रुकावटों ने इस गिरावट को बढ़ावा दिया. जीएमआर को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) से लेटर ऑफ इंटेंट टू अवार्ड (LOIA) मिला.

50 एकड़ में डेवलप होगी कार्गो सिटी
इसके बाद कंपनी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 50.5 एकड़ में कार्गो सिटी डेवलप करने का कॉन्सेशन एग्रीमेंट किया. इसमें वित्तपोषण, डिजाइन, निर्माण, संचालन और मैनेजमेंट शाम‍िल है. यह एग्रीमेंट शुरुआत में 2036 तक वैध है, जिसे रेवेन्‍यू पार्टनरश‍िप मॉडल के आधार पर रखा गया है. डायल को न्यूनतम मंथली गारंटी के तहत कुल 416 करोड़ का भुगतान क‍िया जाएगा. यह प्रोजेक्‍ट दिल्ली को ग्‍लोबल कार्गो हब बनाने की दिशा में अहम कदम है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

