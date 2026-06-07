/दिल्ली एयरपोर्ट पर तूफान का कहर; तेज आंधी बनी मुसीबत, ग्राउंड इक्विपमेंट से टकराकर Air India के 3 विमान हुए डैमेज

Delhi Airport Sudden Storm : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) के टर्मिनल-2 पर रविवार शाम आए अचानक बारिश और तेज आंधी-तूफान ने एयरपोर्ट संचालन को प्रभावित कर दिया. तेज हवाओं के कारण अपनी जगह से खिसके ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों की चपेट में आने से एयर इंडिया के तीन विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, रविवार शाम करीब 4:40 बजे तेज हवाएं चलने लगीं. इस दौरान इंडिगो इंजीनियरिंग की एक स्टेप लैडर और एयरक्राफ्ट इंडिया इंजीनियरिंग का एक ट्रेस्टल अपनी निर्धारित जगह से हटकर एयर इंडिया के तीन नैरो-बॉडी विमानों से टकरा गए. घटना के बाद सभी प्रभावित विमानों को जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंड कर दिया गया. सूत्रों का कहना है कि तीनों विमानों में से एक विमान की मरम्मत में अधिक समय लग सकता है, जबकि बाकी दो विमानों के इस सप्ताह के भीतर दोबारा सेवा में लौटने की संभावना है. इंडिगो की ओर से कहा गया है कि ट्रेस्टल को सुरक्षित किया गया था, लेकिन तेज हवाओं के कारण वो अपनी जगह से निकल गया.