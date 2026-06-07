/दिल्ली एयरपोर्ट पर तूफान का कहर; तेज आंधी बनी मुसीबत, ग्राउंड इक्विपमेंट से टकराकर Air India के 3 विमान हुए डैमेज

Delhi Airport Sudden Storm : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) के टर्मिनल-2 पर रविवार शाम आए अचानक बारिश और तेज आंधी-तूफान ने एयरपोर्ट संचालन को प्रभावित कर दिया. तेज हवाओं के कारण अपनी जगह से खिसके ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों की चपेट में आने से एयर इंडिया के तीन विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं.
घटना के बाद एयरलाइंस और एयरपोर्ट अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अचानक आए इस तूफान को लेकर पहले से कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई थी. आमतौर पर अग्रिम मौसम चेतावनी मिलने पर एयरपोर्ट पर मौजूद ग्राउंड इक्विपमेंट को सुरक्षित किया जाता है ताकि तेज हवाओं के दौरान वे विमानों को नुकसान न पहुंचा सकें.