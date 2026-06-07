Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /दिल्ली एयरपोर्ट पर तूफान का कहर; तेज आंधी बनी मुसीबत, ग्राउंड इक्विपमेंट से टकराकर Air India के 3 विमान हुए डैमेज

दिल्ली एयरपोर्ट पर तूफान का कहर; तेज आंधी बनी मुसीबत, ग्राउंड इक्विपमेंट से टकराकर Air India के 3 विमान हुए डैमेज

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, रविवार शाम करीब 4:40 बजे तेज हवाएं चलने लगीं. इस दौरान इंडिगो इंजीनियरिंग की एक स्टेप लैडर और एयरक्राफ्ट इंडिया इंजीनियरिंग का एक ट्रेस्टल अपनी निर्धारित जगह से हटकर एयर इंडिया के तीन नैरो-बॉडी विमानों से टकरा गए. घटना के बाद सभी प्रभावित विमानों को जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंड कर दिया गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 07, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:43 PM IST
दिल्ली एयरपोर्ट पर तूफान का कहर; तेज आंधी बनी मुसीबत, ग्राउंड इक्विपमेंट से टकराकर Air India के 3 विमान हुए डैमेज
Image Credit: Source : X/social media

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘क्या नए एक्टर्स के साथ बनाऊं…’, Taal के सीक्वल पर सुभाष घई ने ली फैंस की चुटकी
Taal Sequel14 min ago
2
AIR INDIA15 min ago
3
INDI Alliance15 min ago
4
us17 min ago
5
Team India20 min ago