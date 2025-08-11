Delhi Airport to Noida Distance: आप नोएडा या फ‍िर ग्रेटर नोएडा रहते हैं तो आपको पता ही होगा क‍ि आईजीआई एयरपोर्ट (IGI Airport) तक पहुंचने में अभी डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं. कई बार तो पीक ऑवर्स में यह टाइम बढ़कर दो घंटे तक का हो जाता है. लेक‍िन अब जल्‍द ही दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से नोएडा तक का सफर दो घंटे की बजाय घटकर महज 20 मिनट का रह जाएगा. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अगस्त को अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली हिस्से का शुभारंभ करेंगे.

कहां से कहां तक जाती है रोड

उद्घाटन समारोह द्वारका के पास एक्सप्रेसवे पर होगा. इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली-एनसीआर के कई सांसद और विधायक भी शामिल होंगे. UER-2 दिल्ली की नई 'बाहरी रिंग रोड' होगी. यह दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर अलीपुर से शुरू होकर मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए दिल्ली-जयपुर हाईवे पर महिपालपुर तक जाती है.

8,000 करोड़ रुपये की लागत से हुआ तैयार

यह रोड सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, रोहतक, जिंद और बहादुरगढ़ जैसे एनसीआर के शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ेगी. स्‍पेशल कनेक्टर रोड्स बहादुरगढ़, दिल्ली-रोहतक हाइवे, सोनीपत हाइवे और गुरुग्राम-सोहना हाइवे को भी जोड़ेंगे. यह आगे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से म‍िल जाएगी. चार से छह लेन के एक्सप्रेसवे की लागत करीब 8,000 करोड़ रुपये है. अधिकारियों ने बताया क‍ि यह प्रोजेक्ट समय और ईंधन दोनों की बचत करेगा.

ट्रैफिक का दबाव भी होगा कम

इसके अलावा दिल्ली की ब‍िजी सड़कों पर भी इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा. अगले कुछ द‍िन में आख‍िरी काम पूरा होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोग एयरपोर्ट जाने के लिए ट्रैफिक जाम से राहत पा सकेंगे. आपको बता दें UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली-एनसीआर में सफर पहले से आसान और कम समय में पूरा हो सकेगा. यह प्रोजेक्ट इस पूरे एर‍िया के डेवलपमेंट में बड़ा मददगार साब‍ित होगा.