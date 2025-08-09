Delhi Airport Weather Disruption: द‍िल्‍ली-एनसीआर और आसपास के इलाके में शन‍िवार को भारी बार‍िश हुई. आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) पर शनिवार को भारी बारिश के कारण 300 से ज्‍यादा फ्लाइट देरी से चलीं. हालांकि, खराब मौसम के दौरान किसी भी फ्लाइट को डायवर्ट नहीं किया गया. दिल्ली में पूरे दिन भारी बारिश हुई. आईजीआई (IGIA) देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट रोजाना करीब 1,300 फ्लाइट को संभालता है. Flightradar24.com के अनुसार 300 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुईं और कुछ रद्द भी हुईं. फ्लाइट की औसत देरी 17 मिनट की रही.

यात्र‍ियों को पहले ही चेतावनी जारी की गई थी

एयरलाइंस की तरफ से खराब मौसम को लेकर यात्र‍ियों को पहले ही चेतावनी जारी की गई थी. इंडिगो ने शन‍िवार सुबह एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली में भारी बारिश के कारण उड़ानों में देरी हो सकती है. एयरलाइन ने कहा, 'यदि आप आज यात्रा कर रहे हैं, तो देरी की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त समय रखें. ट्रैफिक भी काफी स्‍लो है. हम स्थिति पर लगाजार नजर रख रहे हैं और आपको जल्द से जल्द उड़ान भरवाएंगे.' एयर इंडिया ने भी सुबह के समय पोस्ट किया कि बारिश के कारण दिल्ली से आने-जाने वाली फ्लाइट पर असर पड़ सकता है.

आंधी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से सुबह दिल्ली के उत्तरी, पश्‍च‍िमी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश, बिजली कड़कने और आंधी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था. बाद में इसे येलो अलर्ट में बदल दिया गया, जिसमें लोगों से सावधानी बरतने के ल‍िए कहा गया. आईएमडी (IMD) के अनुसार शन‍िवार सुबह 8:30 बजे तक ही पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में 78.7 मिमी, प्रगति मैदान में 100 मिमी, लोधी रोड में 80 मिमी, पूसा में 69 मिमी और पालम में 31.8 मिमी बारिश दर्ज की गई थी.

द‍िल्‍ली-एनसीआर में भारी बारिश के कारण सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ. यात्रियों को सलाह दी गई कि वे एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलें और अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी लेते रहें.