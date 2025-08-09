द‍िल्‍ली में बार‍िश से 300 से ज्‍यादा फ्लाइट प्रभाव‍ित, क‍ितना रहा एवरेज ड‍िले टाइम?
Advertisement
trendingNow12874202
Hindi Newsबिजनेस

द‍िल्‍ली में बार‍िश से 300 से ज्‍यादा फ्लाइट प्रभाव‍ित, क‍ितना रहा एवरेज ड‍िले टाइम?

IGI Airport: भारी बार‍िश के कारण शन‍िवार सुबह से ही आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के ऑपरेश प्रभाव‍ित हुआ. द‍िनभर के दौरान करीब 300 फ्लाइट पर असर पड़ा. इनमें से कुछ में देरी हुई और कुछ रद्द की गईं. 

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

द‍िल्‍ली में बार‍िश से 300 से ज्‍यादा फ्लाइट प्रभाव‍ित, क‍ितना रहा एवरेज ड‍िले टाइम?

Delhi Airport Weather Disruption: द‍िल्‍ली-एनसीआर और आसपास के इलाके में शन‍िवार को भारी बार‍िश हुई. आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) पर शनिवार को भारी बारिश के कारण 300 से ज्‍यादा फ्लाइट देरी से चलीं. हालांकि, खराब मौसम के दौरान किसी भी फ्लाइट को डायवर्ट नहीं किया गया. दिल्ली में पूरे दिन भारी बारिश हुई. आईजीआई (IGIA) देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट रोजाना करीब 1,300 फ्लाइट को संभालता है. Flightradar24.com के अनुसार 300 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुईं और कुछ रद्द भी हुईं. फ्लाइट की औसत देरी 17 मिनट की रही.

यात्र‍ियों को पहले ही चेतावनी जारी की गई थी

एयरलाइंस की तरफ से खराब मौसम को लेकर यात्र‍ियों को पहले ही चेतावनी जारी की गई थी. इंडिगो ने शन‍िवार सुबह एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली में भारी बारिश के कारण उड़ानों में देरी हो सकती है. एयरलाइन ने कहा, 'यदि आप आज यात्रा कर रहे हैं, तो देरी की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त समय रखें. ट्रैफिक भी काफी स्‍लो है. हम स्थिति पर लगाजार नजर रख रहे हैं और आपको जल्द से जल्द उड़ान भरवाएंगे.' एयर इंडिया ने भी सुबह के समय पोस्ट किया कि बारिश के कारण दिल्ली से आने-जाने वाली फ्लाइट पर असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में अब नहीं ले जा सकेंगे पावर बैंक, जान‍िए 1 अक्‍टूबर से लागू होने वाली पॉल‍िसी क्‍या है?

आंधी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से सुबह दिल्ली के उत्तरी, पश्‍च‍िमी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश, बिजली कड़कने और आंधी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था. बाद में इसे येलो अलर्ट में बदल दिया गया, जिसमें लोगों से सावधानी बरतने के ल‍िए कहा गया. आईएमडी (IMD) के अनुसार शन‍िवार सुबह 8:30 बजे तक ही पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में 78.7 मिमी, प्रगति मैदान में 100 मिमी, लोधी रोड में 80 मिमी, पूसा में 69 मिमी और पालम में 31.8 मिमी बारिश दर्ज की गई थी.

द‍िल्‍ली-एनसीआर में भारी बारिश के कारण सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ. यात्रियों को सलाह दी गई कि वे एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलें और अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी लेते रहें. 

About the Author
author img
क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

IGIDelhi airport

Trending news

AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
Punjab
AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
CM Devendra Fadnavis
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
india pakistan news
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
AIR INDIA
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
operation sindoor
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
Himachal
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
Election Commission news
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
;