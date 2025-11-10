हे भगवान! शुक्र है कि आज सोमवार था वरना...लाल किले के पास धमाके से दहली दिल्ली, कितना खास है ये मेट्रो स्टेशन, हर दिन 90000 लोगों का आना-जाना

Delhi Blast Update: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहल गई. 10 नवंबर 2025 को पुरानी दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम 6 बजकर 55 बजे जोरदार धमाका हुआ. गृहमंत्री अमित शाह की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लाल किले के पास नेताजी सुभाष मार्ग के पास धीमी रफ्तार से आ रही एक i-20 कार में जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की गाड़ियों में आग लग गई, 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए. धमाका कैसे हुआ, किसने किया,धमाके का कारण क्या है..इन सब सवालों सवालों के जवाब फिलहाल नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जिस जगह पर धमाका हुआ वो बेहद संवेदनशील है.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ धमाका

धमाका दिल्ली मेट्रो के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ, जो नेताजी सुभाष मार्ग पर है. हरियाणा नंबर रजिस्ट्रेशन वाली आई20 कार में ये हाई इंटेनसिटी वाला धमाका हुआ. पुरानी दिल्ली का ये इलाका बेहद संवेदनशील है, जहां हाई सिक्योरिटी रहती है. ऐसे में इस धमाके ने कई सवाल उठा दिए हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ रहती है. खासकर शाम के समय दफ्तर से घर जाने वालों के चलते यह स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा रहता है.

क्यों अहम है लाल किला मेट्रो स्टेशन

लाल किला का ये इलाका दिल्ली का खास इलाका है. ऐतिहासिक लाल किले से लेकर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, चांदनी चौक मार्केट जैसे इलाके यहां से कनेक्ट है. वॉयलेट लाइन पर स्थित यह मेट्रो स्टेशन सोमवार को खचाखच भरा रहता है. गनीमत है कि घटना सोमवार को हुई, क्योंकि आज के दिन लाल किला बंद रहता है . अगर ये कोई और दिन होता को नुकसान इससे भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि लाल किला घूमने के लिए देश-दुनिया से लोग आते हैं. Delhi Blast: लाल किले के पास कार में धमाका, दांव पर ₹15000 करोड़ का कारोबार, 27000 दुकानें और 50000 लोगों को रोजगार, ब्लास्ट के बाद चांदनी चौक का शटर डाउन

लाल किला मेट्रो स्टेशन पर रोजाना हजारों यात्रियों का आना-जाना

DMRC के डेटा के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में रिकॉर्ड 78.67 लाख यात्री सफर करते हैं. 18 नवंबर 2024 को यात्रियों के सफर का रिकॉर्ड बन गया था. उसमें से वॉयलेट लाइन पर 7.93 लाख लोगों ने सफर किया था. लाल किले के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर करीब 90,000 यात्री रोजाना ट्रैवल करते हैं. इसकी गिनती दिल्ली से व्यस्त मेट्रो स्टेशनों में होती है. यह मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, चांदनी चौक, लाल किला,दिगंबर जैन, गुरुद्वारा शीश गंज साहिब और जामा मस्जिद, दरियागंज जैसे खास इलाकों को जोड़ता है.