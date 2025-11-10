Advertisement
trendingNow12996786
Hindi Newsबिजनेस

हे भगवान! शुक्र है कि आज सोमवार था वरना...लाल किले के पास धमाके से दहली दिल्ली, कितना खास है ये मेट्रो स्टेशन, हर दिन 90000 लोगों का आना-जाना

Delhi Blast News: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहल गई.  10 नवंबर 2025 को पुरानी दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम 6 बजकर 55 बजे जोरदार धमाका हुआ.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 10, 2025, 11:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हे भगवान! शुक्र है कि आज सोमवार था वरना...लाल किले के पास धमाके से दहली दिल्ली, कितना खास है ये मेट्रो स्टेशन, हर दिन 90000 लोगों का आना-जाना

Delhi Blast Update: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धमाके से दहल गई.  10 नवंबर 2025 को पुरानी दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम 6 बजकर 55 बजे जोरदार धमाका हुआ. गृहमंत्री अमित शाह की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लाल किले के पास नेताजी सुभाष मार्ग के पास धीमी रफ्तार से आ रही एक i-20 कार में जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की गाड़ियों में आग लग गई, 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए. धमाका कैसे हुआ, किसने किया,धमाके का कारण क्या है..इन सब सवालों सवालों के जवाब फिलहाल नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जिस जगह पर धमाका हुआ वो बेहद संवेदनशील है. 

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ धमाका  

धमाका दिल्ली मेट्रो के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट  नंबर 1 के पास हुआ, जो नेताजी सुभाष मार्ग पर है. हरियाणा नंबर रजिस्ट्रेशन वाली आई20 कार में ये हाई इंटेनसिटी वाला धमाका हुआ. पुरानी दिल्ली का ये इलाका बेहद संवेदनशील है, जहां हाई सिक्योरिटी रहती है. ऐसे में इस धमाके ने कई सवाल उठा दिए हैं. लाल किला मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ रहती है. खासकर शाम के समय दफ्तर से घर जाने वालों के चलते यह स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरा रहता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों अहम है लाल किला मेट्रो स्टेशन 

लाल किला का ये इलाका दिल्ली का खास इलाका है. ऐतिहासिक लाल किले से लेकर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, चांदनी चौक मार्केट जैसे इलाके यहां से कनेक्ट है. वॉयलेट लाइन पर स्थित यह मेट्रो स्टेशन सोमवार को खचाखच भरा रहता है. गनीमत है कि घटना सोमवार को हुई, क्योंकि आज के दिन लाल किला बंद रहता है . अगर ये कोई और दिन होता को नुकसान इससे भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि लाल किला घूमने के लिए देश-दुनिया से लोग आते हैं.  Delhi Blast: लाल किले के पास कार में धमाका, दांव पर ₹15000 करोड़ का कारोबार, 27000 दुकानें और 50000 लोगों को रोजगार, ब्लास्ट के बाद चांदनी चौक का शटर डाउन

लाल किला मेट्रो स्टेशन पर रोजाना हजारों यात्रियों का आना-जाना  

DMRC के डेटा के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में रिकॉर्ड 78.67 लाख यात्री सफर करते हैं. 18 नवंबर 2024 को यात्रियों के सफर का रिकॉर्ड बन गया था. उसमें से वॉयलेट लाइन पर 7.93 लाख लोगों ने सफर किया था. लाल किले के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर करीब 90,000 यात्री रोजाना ट्रैवल करते हैं. इसकी गिनती दिल्ली से व्यस्त मेट्रो स्टेशनों में होती है.  यह मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, चांदनी चौक, लाल किला,दिगंबर जैन, गुरुद्वारा शीश गंज साहिब और जामा मस्जिद, दरियागंज जैसे खास इलाकों को जोड़ता है.  

 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर पता सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
Delhi Car Blast
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर पता सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
Delhi blast
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
red fort blast
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
red fort blast
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
Delhi blast
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर