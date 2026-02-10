सेल्समैन की नौकरी, 23 की उम्र में कंगाल, यूट्यूब का ऐसा कमाल कि दिल्ली का ये छोरा 5 साल में बना ₹260000000 का मालिक

Success Story: परिवार भी अधूरा था, माता-पिता अलग हो चुके थे. नाना-नानी के घर में बचपन बीता. मां सारा दिन काम करती थी, ताकि बेटे की अच्छी परवरिश कर सके. नाना-नानी ही उसकी देखभाल करते थे. 17 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया. घर पर पैसों का बोझ न पड़े इसलिए वहीं पढ़ाई के साथ-साथ सेल्समैन की नौकरी कर ली. घर-घर जाकर सामान बेचता था.

खाली बैंक अकाउंट, कर्ज का बोझ

दिल्ली के इस 17 साल के लड़के ने पैसों की अहमियत को करीब से देखा था. वो पैसों की जरूरत और उसकी वैल्यू को समझता था. इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ कनाडा में सेल्समैन की नौकरी करता था. कनाडा के -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में घर-घर जाकर सामान बेचना आसान नहीं था. जो पैसे जमा हुए उससे उनसे छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन वो काम जमा नहीं. कर्ज का बोझ उसे ले डूबा. 23 साल के लड़के के माथे पर 30 हजार डॉलर का बैंक लोन हो चुका था, जो उसके लिए बहुत ज्यादा था. बैंक खाता खाली और बैंक के भारी भरकम लोन के चलते वो दिवालिया हो चुका था.

यूट्यूब ने बदल दी किस्मत

24 साल की उम्र में वो सब खो चुका था. उसका भरोसा, आत्मविश्वास सब खत्म हो चुका था. उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें. उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया. यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वीडियो बनाना शुरू किया. यहीं से उसकी किस्मत बदलने लगी. AI की मदद से वीडियो को बेहतर करता था. इसने उसकी किस्मत को बदलना शुरू कर दिया. एक साल के भीतर ही उसने यूट्यूब से 10 लाख रुपये की कमाई शुरू कर ली.

पैसे को सही जगह किया निवेश

यूट्यूब से हुई कमाई को उसने शेयर बाजार के बजाए रेंटल बिजनेस, AI, सोने-चांदी, क्रिप्टो में निवेश करना शुरू किया. निवेश के सही तरीकों को फॉलो कर उसने 29 साल की उम्र में 26 करोड़ रुपये का बिजनेस खड़ा कर लिया. दिल्ली का वो लड़का, जो 23 साल की उम्र में दिवालिया हो गया था, जिसके माथे पर कर्ज का पहाड़ था, वो 29 की उम्र में करोड़पति बन चुका है. उसने अपनी ये कहानी Reddit पर शेयर की, ताकि बाकी लोग उसकी कहानी से हौसला ले पाए.