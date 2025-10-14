Advertisement
trendingNow12961353
Hindi Newsबिजनेस

दिल्‍लीवासियों को मिला दिवाली तोहफा, 11,000 करोड़ रुपये माफ करेगी सरकार

दिल्‍ली सरकार ने मंगलवार को 'लेट फीस सरचार्ज माफी योजना' (Late Fee Surcharge Waiver Scheme) लागू की है. इसके साथ ही पानी के बकाये पर लगने वाली ब्याज दर को भी 5% से घटाकर 2% कर दिया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्‍लीवासियों को मिला दिवाली तोहफा, 11,000 करोड़ रुपये माफ करेगी सरकार

Delhi Govt : दिल्‍लीवासियों को दिवाली का तोहफा मिल गया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में घरेलू उपभोक्ताओं के पानी के बिलों पर लेट पेमेंट के रूप में लगभग 11,000 करोड़ रुपये माफ करेगी. दिल्‍ली सरकार ने मंगलवार को 'लेट फीस सरचार्ज माफी योजना' (Late Fee Surcharge Waiver Scheme) लागू की है. इसके साथ ही पानी के बकाये पर लगने वाली ब्याज दर को भी 5% से घटाकर 2% कर दिया है. 

31 जनवरी 2026 तक भरें बकाया

दिल्ली जल बोर्ड की योजना के तहत, जो भी उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपना बकाया बिल चुका देंगे. उन्हें लेट फीस सरचार्ज (LPSC) में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक DJB के पास फिलहाल ₹87,589 करोड़ का बकाया है, जिसमें से 91 प्रतिशत यानी ₹80,463 करोड़ सिर्फ LPSC जुर्माने के रूप में दर्ज है. सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि बकाया वसूली में भी तेजी आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : EPFO मेंबर्स के लिए खुशखबरी, मिली 100% 'एलिजिबल बैलेंस' निकालने की छूट

दरों में भी राहत 

सरकार ने उपभोक्ताओं को और राहत देते हुए पानी के बकाए पर लगने वाली ब्याज दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया है.  जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसी पर भी अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े. ये योजना जनता और सरकार दोनों के बीच भरोसे को मजबूत करेगी.

सरकार के मुताबिक, इस योजना से दिल्ली में लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Delhi government

Trending news

ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
World News
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख