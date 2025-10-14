Delhi Govt : दिल्‍लीवासियों को दिवाली का तोहफा मिल गया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में घरेलू उपभोक्ताओं के पानी के बिलों पर लेट पेमेंट के रूप में लगभग 11,000 करोड़ रुपये माफ करेगी. दिल्‍ली सरकार ने मंगलवार को 'लेट फीस सरचार्ज माफी योजना' (Late Fee Surcharge Waiver Scheme) लागू की है. इसके साथ ही पानी के बकाये पर लगने वाली ब्याज दर को भी 5% से घटाकर 2% कर दिया है.

31 जनवरी 2026 तक भरें बकाया

दिल्ली जल बोर्ड की योजना के तहत, जो भी उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपना बकाया बिल चुका देंगे. उन्हें लेट फीस सरचार्ज (LPSC) में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक DJB के पास फिलहाल ₹87,589 करोड़ का बकाया है, जिसमें से 91 प्रतिशत यानी ₹80,463 करोड़ सिर्फ LPSC जुर्माने के रूप में दर्ज है. सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि बकाया वसूली में भी तेजी आएगी.

दरों में भी राहत

सरकार ने उपभोक्ताओं को और राहत देते हुए पानी के बकाए पर लगने वाली ब्याज दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया है. जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसी पर भी अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े. ये योजना जनता और सरकार दोनों के बीच भरोसे को मजबूत करेगी.

सरकार के मुताबिक, इस योजना से दिल्ली में लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा.