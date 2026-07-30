Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /RAC टिकट पर 2 यात्री, मिला सिर्फ 1 कंबल... अब रेलवे देगा ₹25,000 का मुआवजा; जानिए पूरा मामला?

RAC टिकट पर 2 यात्री, मिला सिर्फ 1 कंबल... अब रेलवे देगा ₹25,000 का मुआवजा; जानिए पूरा मामला?

दिल्ली की एक उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को एक RAC यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया. इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि अलग-अलग बेडरोल उपलब्ध कराना किराए में शामिल सेवा का हिस्सा और रेलवे की जिम्मेदारी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 30, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:25 PM IST
RAC टिकट पर 2 यात्री, मिला सिर्फ 1 कंबल... अब रेलवे देगा ₹25,000 का मुआवजा; जानिए पूरा मामला?
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चाकू की नोक पर लूट करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, चोरी की स्कूटी और हथियार बरामद
Delhi crime1 hr ago
2
Drug Free Mumbai1 hr ago
3
heart attack1 hr ago
4
E20 Petrol1 hr ago
5
Greater Noida1 hr ago