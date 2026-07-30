/RAC टिकट पर 2 यात्री, मिला सिर्फ 1 कंबल... अब रेलवे देगा ₹25,000 का मुआवजा; जानिए पूरा मामला?

आयोग ने रेलवे की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि शिकायतकर्ता ने अपनी बर्थ एक अजनबी यात्री के साथ साझा की थी और उसे केवल एक कंबल और एक तकिया दिया गया था. आयोग ने ये भी कहा कि रेलवे ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिससे ये साबित हो कि शिकायतकर्ता को अलग से बेडरोल उपलब्ध कराया गया था. इसलिए रेलवे को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 20,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया गया. आयोग ने रेलवे को 60 दिनों के भीतर ये राशि अदा करने का निर्देश दिया है. अगर तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो रेलवे को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा देना होगा.