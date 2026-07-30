/RAC टिकट पर 2 यात्री, मिला सिर्फ 1 कंबल... अब रेलवे देगा ₹25,000 का मुआवजा; जानिए पूरा मामला?

Indian Railways : दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन) ने भारतीय रेलवे को एक यात्री को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. आयोग ने माना कि ट्रेन यात्रा के दौरान एक अजनबी यात्री के साथ कंबल साझा करने के लिए मजबूर करना रेलवे की सर्विस में कमी है.
आयोग ने रेलवे को मानसिक पीड़ा और शारीरिक असुविधा के लिए 20,000 रुपये तथा मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 5,000 रुपये, यानी कुल 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
ये मामला अक्टूबर 2022 का है, जब शिकायतकर्ता ने प्रयागराज से दिल्ली तक 'रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन' टिकट पर यात्रा की थी. RAC टिकट होने के कारण उसे एक अन्य यात्री के साथ बर्थ साझा करनी पड़ी. शिकायत के मुताबिक, ट्रेन अटेंडेंट ने दोनों यात्रियों के लिए केवल एक कंबल, एक तकिया और दो चादरें उपलब्ध कराईं. शिकायतकर्ता ने अलग कंबल और तकिए की मांग की. लेकिन, उसे बताया गया कि RAC यात्रियों को साझा बर्थ के लिए सिर्फ एक कंबल और एक तकिया ही दिया जाता है.
यात्री ने बाद में सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा उठाया और रेलवे अधिकारियों के साथ अपनी PNR डिटेल साझा की. हालांकि, उसे केवल एक तौलिया उपलब्ध कराया गया, जबकि अलग कंबल और तकिए की मांग पूरी नहीं की गई.
29 जुलाई को जारी अपने आदेश में आयोग ने कहा कि रेलवे बोर्ड के 23 सितंबर 2009 के सर्कुलर के अनुसार RAC यात्रियों को भी अलग-अलग बेडरोल उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी लागत पहले से ही टिकट किराए में शामिल होती है. आयोग की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव और सदस्य राजेंद्र धर और रितु गरोडिया की पीठ ने कहा कि रेलवे ने दो पूरी तरह अनजान यात्रियों को एक ही कंबल देकर अपने ही दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया.
सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया कि रेलवे ने इस घटना के लिए लिनन उपलब्ध कराने वाले निजी कॉन्ट्रैक्टर पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. हालांकि, आयोग ने कहा कि रेलवे ने न तो शिकायतकर्ता को इस कार्रवाई की जानकारी दी और न ही उसे कोई मुआवजा दिया. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे ने आयोग के समक्ष दायर अपने जवाब में भी इस जुर्माने का कोई उल्लेख नहीं किया. इससे उसकी लापरवाही और स्पष्ट हो जाती है.
रेलवे ने आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि बेडरोल तय नियमों के अनुसार उपलब्ध कराया गया था. रेलवे ने यह भी कहा कि अतिरिक्त कंबल मांग और उपलब्धता के आधार पर दिए जाते हैं और ट्रेन में लिनन सेवा एक निजी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए संचालित होती है.
आयोग ने रेलवे की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि शिकायतकर्ता ने अपनी बर्थ एक अजनबी यात्री के साथ साझा की थी और उसे केवल एक कंबल और एक तकिया दिया गया था. आयोग ने ये भी कहा कि रेलवे ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिससे ये साबित हो कि शिकायतकर्ता को अलग से बेडरोल उपलब्ध कराया गया था. इसलिए रेलवे को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 20,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया गया. आयोग ने रेलवे को 60 दिनों के भीतर ये राशि अदा करने का निर्देश दिया है. अगर तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो रेलवे को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा देना होगा.