भारत के आर्थिक विकास की नई गाथा लिखेगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे; जानिए कैसे बदल देगा 3 राज्यों का अर्थशास्त्र?

Delhi-Dehradun Expressway : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन कर दिया गया है. ये एक्सप्रेस-वे 210 किलोमीटर लंबा है. पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता था. लेकिन अब ये फासला सिर्फ ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा. अभी ये एक्सप्रेस-वे 6 लेन का है. लेकिन NHAI की योजना है कि इसे आने वाले वक्त में 8 लेन का बना दिया जाए. इस एक्सप्रेस-वे पर कुल 6 टोल प्लाजा होंगे. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 12 हजार करोड़ रुपए है. ये एक्सप्रेस-वे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से शुरु होगा. फिर ये लोनी से होते हुए बागपत के खेकड़ा पहुंचेगा. खेकड़ा से सहारनपुर और गणेशपुर होता हुआ ये रास्ता देहरादून जाकर खत्म होगा.

एक्सप्रेस-वे देश के आर्थिक विकास और सैन्य क्षमता को बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है. अब हम आपको एक्सप्रेस-वे के आर्थिक मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं. एक्सप्रेस-वे की इकॉनमी से जुड़ी ये जानकारी आपको भी पसंद आएगी.

GDP में क्या देगा योगदान?

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एक्सप्रेस-वे पर लगाया गया एक रूपया देश की जीडीपी में 3.21 रुपए का इजाफा करता है. यानी एक रुपये के एक्सप्रेस-वे से 3 रुपये 21 पैसे का फायदा. अगर अनुपात में हिसाब लगाया जाए तो ये निवेश की राशि हटाकर 221 प्रतिशत का मुनाफा है. हमारे देश में व्यापारिक माल की आवाजाही का 64.5 प्रतिशत हिस्सा रोड नेटवर्क यानी सड़कों से होता है. एक्सप्रेस-वे की वजह से इस आवाजाही पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है. जैसे 2014-15 में देश की जीडीपी का 13 से 14 प्रतिशत सड़कों से होने वाली आवाजाही पर खर्च हुआ था. लेकिन 10 साल बाद यानी जब देश में एक्सप्रेस-वे की संख्या बढ़ गई तो ये खर्च घटकर जीडीपी का 7.97 प्रतिशत हो गया. NCAER की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेस-वे की वजह से हर साल देश की जीडीपी को 3.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही है.

जेब पर भी पड़ता है कम बोझ

एक्सप्रेस-वे से सिर्फ जीडीपी को फायदा नहीं होता बल्कि ऐसे रास्ते पर पर सफर करने की वजह से आपकी और हमारी जेब पर भी कम बोझ पड़ता है. एक अनुमान के मुताबिक सफर का रास्ता छोटा हो जाने से औसतन 30 से 40 प्रतिशत तेल कम खर्च होता है. यानी तेल की बजत आपका खर्च कम कर देती है. भारत अब तेजी से एक्सप्रेस-वे बनाने की तरफ बढ़ रहा है.

चीन एक्सप्रेस-वे का किंग

इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है जो अब तक 1 लाख 77 हजार किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे बना चुका है. 77 हजार किलोमीटर के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है. तीसरे नंबर पर है स्पेन जहां 17 हजार किलोमीटर के एक्सप्रेस-वे बन चुके हैं. चौथे और पांचवें नंबर पर जर्मनी और कनाडा है. 6500 किलोमीटर के एक्सप्रेस-वे के साथ भारत दुनिया में फिलहाल छठे नंबर पर है और एशिया में दूसरे नंबर पर है भारत का लक्ष्य टॉप 5 देशों में अपनी जगह बनाना है. इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत-माला परियोजना को शुरु किया गया था. इस योजना के जरिए पूरे देश को एक्सप्रेस-वे के जरिए जोड़ा जाना है.

2014 से पहले क्या था हाल?

वर्ष 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 93 किलोमीटर का एक्सप्रेस-वे था. वर्ष 2024-25 में ये आकड़ा बढ़कर 6 हजार 59 किलोमीटर तक पहुंचा. इस साल के अंत तक देश भर के एक्सप्रेस-वे की लंबाई 7500 किलोमीटर हो जाएगी और 2033 तक 17 हजार किलोमीटर के एक्सप्रेस-वे बनाने का मिशन रखा गया है. ये लक्ष्य हासिल होते ही भारत एक्सप्रेस-वे के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो जाएगा. एक्सप्रेस-वे पर खुले ढाबों और रेस्ट्रॉं से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है. इतना ही नहीं एक्सप्रेस-वे के जरिए जमीनों के दाम भी तेजी से बढ़ते हैं. अर्थशास्त्र की भाषा में इसे एक्सप्रेस-वे का लॉटरी इफेक्ट कहा जाता है.

देश में ऐसे चार एक्सप्रेस-वे तैयार हो चुके हैं जिनपर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमानों को उतारा जा सकता है. पहला है आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे. दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे. इनके साथ ही साथ बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेस-वे से भी एयरफोर्स के विमान टेक-ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं. इसका सीधा मतलब है अगर युद्ध जैसे आपातकाल में वायुसेना की हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंच जाए. तो ये एक्सप्रेस-वे हवाई पट्टियों का विकल्प बन सकते हैं.