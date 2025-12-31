32 KM तक 'हवा' में दौड़ेगी कार,नीचे से गुजरेंगे शेर और बाघ...₹12000 करोड़ के खर्च से बना एक्सप्रेस वे, नए साल में खुलने को तैयार

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली से देहरादून का सफर अब और भी आसान हो जाएगा. जिस दूरी को तय करने में पहले 6.5 घंटे का वक्त लगता है,वो जल्द ही दो से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है और इसे नए साल में खोलने की तैयारी है. ट्रायल रन शुरू हो चुका है, माना जा रहा है कि जनवरी 2026 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा.

क्यों खास है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

जनवरी 2026 से दिल्ली से देहरादून के बीच इस एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे. यानी जिस दूरी को तय करने में फिलहाल 6 से साढ़े 6 घंटे लगते हैं आप उस दूरी को 2 से ढाई घंटे में पूरा कर सकेंगे.इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे की होगी. दिल्ली से देहरादून की 210 किमी की दूरी आप 2 से 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे.दोनों शहरों के बीच का सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा.आप बिना ट्रैफिक के दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे, दिल्ली से 18 किमी तक का एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा से मुक्त रहेगा. बाकी दूरी के हिसाब से टोल वसूला जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का खर्च

इस हाई-स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे की कुल लागत ₹11,868.6 करोड़ है. बता दें कि इसे मार्च 2024 तक तैयार करना था, लेकिन काम में देरी की वजह से इसे अक्टूबर 2025 से चालू किया जाएगा.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की एंट्री

एक्सप्रेसवे पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली, मुज़फ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए उत्तराखंड के देहरादून पहुंचेगा.इस एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस लेन और साउंड बैरियर आदि बनाए गए हैं.

35 किमी का सफर एलिवेडेट रोड से

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 35 किमी तक एलिवेटेड रोड है. दरअसल एक्सप्रेसवे को चार हिस्सों में बांटकर बनाया जा रहा है. जिसका पहला फेज दिल्ली से बागपत की बीच 32 किमी का एलिवेटेड सेक्शन है. यानी इस 32 किमी की दूरी आप जमीन से ऊपर सफर करेंगे, जिसे पूरा करने में 25 मिनट का वक्त लगेगा. दूसरा चरण बागपत से सहारनपुर तक 118 किमी का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है. इसमें 60 से ज्यादा अंडरपास और 4 इंटरचेंज शामिल होंगे. देहरादून- दिल्ली एक्सप्रेस वे पर आवागमन को तेज बनाने के साथ-साथ जंगली जानवरों के लिए भी सुगम बनाया है, वन्यजीवों की फिक्र के तहत 14 किमी अंडरपास बनाया गया है, जहां से जंगली जानवर एक्सप्रेसवे पास कर सकते हैं.