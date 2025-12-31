Advertisement
trendingNow13059924
Hindi Newsबिजनेस32 KM तक हवा में दौड़ेगी कार,नीचे से गुजरेंगे शेर और बाघ...₹12000 करोड़ के खर्च से बना एक्सप्रेस वे, नए साल में खुलने को तैयार

32 KM तक 'हवा' में दौड़ेगी कार,नीचे से गुजरेंगे शेर और बाघ...₹12000 करोड़ के खर्च से बना एक्सप्रेस वे, नए साल में खुलने को तैयार

Delhi-Dehradun Expressway Opening Date: दिल्ली से देहरादून का सफर अब और भी आसान हो जाएगा. जिस दूरी को तय करने में पहले 6.5 घंटे का वक्त लगता है,वो जल्द ही दो से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 31, 2025, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

32 KM तक 'हवा' में दौड़ेगी कार,नीचे से गुजरेंगे शेर और बाघ...₹12000 करोड़ के खर्च से बना एक्सप्रेस वे, नए साल में खुलने को तैयार

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली से देहरादून का सफर अब और भी आसान हो जाएगा. जिस दूरी को तय करने में पहले 6.5 घंटे का वक्त लगता है,वो जल्द ही दो से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है और इसे नए साल में खोलने की तैयारी है.  ट्रायल रन शुरू हो चुका है, माना जा रहा है कि जनवरी 2026 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा. 

क्यों खास है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे  

जनवरी 2026 से दिल्ली से देहरादून के बीच इस एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे. यानी जिस दूरी को तय करने में फिलहाल 6 से साढ़े 6 घंटे लगते हैं आप उस दूरी को 2 से ढाई घंटे में पूरा कर सकेंगे.इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे की होगी. दिल्ली से देहरादून की 210 किमी की दूरी आप 2 से 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे.दोनों शहरों के बीच का सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा.आप बिना ट्रैफिक के दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे, दिल्ली से 18 किमी तक का एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा से मुक्त रहेगा. बाकी दूरी के हिसाब से टोल वसूला जाएगा.  

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का खर्च 

इस हाई-स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे की कुल लागत ₹11,868.6 करोड़ है. बता दें कि इसे मार्च 2024 तक तैयार करना था, लेकिन काम में देरी की वजह से इसे अक्टूबर 2025 से चालू किया जाएगा.  

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की एंट्री  

एक्सप्रेसवे पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली, मुज़फ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए उत्तराखंड के देहरादून पहुंचेगा.इस एक्सप्रेसवे पर  फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस लेन और साउंड बैरियर आदि बनाए गए हैं.  

35 किमी का सफर एलिवेडेट रोड से  

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 35 किमी तक एलिवेटेड रोड है. दरअसल एक्सप्रेसवे को चार हिस्सों में बांटकर बनाया जा रहा है. जिसका पहला फेज  दिल्ली से बागपत की बीच 32 किमी का एलिवेटेड सेक्शन है. यानी इस 32 किमी की दूरी आप जमीन से ऊपर सफर करेंगे, जिसे पूरा करने में 25 मिनट का वक्त लगेगा.  दूसरा चरण बागपत से सहारनपुर तक 118 किमी का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है. इसमें  60 से ज्यादा अंडरपास और 4 इंटरचेंज शामिल होंगे. देहरादून- दिल्ली एक्सप्रेस वे पर आवागमन को तेज बनाने के साथ-साथ जंगली जानवरों के लिए भी सुगम बनाया है, वन्यजीवों की फिक्र के तहत 14 किमी अंडरपास बनाया गया है, जहां से जंगली जानवर एक्सप्रेसवे पास कर सकते हैं.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Expressway

Trending news

अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
weather update
नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
West Bengal
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
indian economy
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
India-Pakistan conflict
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
west bengal politics news
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
pralay missile
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
Nimesulide
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...