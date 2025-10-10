GST Refund in Delhi: दिल्ली में कारोबार‍ियों और छोटे ब‍िजनेसमैन को उनके बैंक अकाउंट में जीएसटी रिफंड मिलना शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने रिफंड के प्रोसेस को तेज कर दिया है. बकाया रिफंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले व्यापारियों के अकाउंट में 694 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिये हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार हर ब‍िजनेस मालिक, चाहे वह बड़ा हो या छोटा को निर्धारित टाइम ल‍िम‍िट के अंदर जीएसटी रिफंड लेने के ल‍िए तैयार है.

बैंक अकाउंट में तेजी से जमा हो गया पैसा

सीएम रेखा गुप्ता ने जीएसटी ड‍िपार्टमेंट के काम की तारीफ की और जीएसटी रिफंड के ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन में आधुनिक तकनीक के उपयोग की सराहना की. इसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के बैंक अकाउंट में बकाया राशि तेजी से जमा हो गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी ड‍िपार्टमेंट ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से रिफंड प्रोसेस को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आईटी मॉड्यूल विकसित किया है. यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, डेटा ऑटोमेशन और त्वरित सत्यापन प्रोसेस पर बेस्‍ड है.

दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, दिल्ली सरकार व्यापार सुगमता नीति को गंभीरता से लागू कर रही है. इसके लिए, प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास की योजना बनाई जा रही है और व्यापारिक समुदाय की समस्याओं के समाधान और सुगम व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है. उन्होंने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में देरी को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों की भी आलोचना की, जिसके कारण बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई.

सरकार जीएसटी रिफंड प्रोसेस में तेजी लाई

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाई है. इससे कारोबारी समुदाय में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और प्रशासन में उनका व‍िश्‍वास भी बढ़ेगा. एक आधिकारिक बयान के अनुसार व्यापार और टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने 2025-26 वित्तीय वर्ष (अप्रैल से वर्तमान तक) में कुल 7,375 रिफंड आवेदनों को प्रोसेस्‍ड किया है. कारोबार‍ियों के खातों में 694 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि जारी की गई है. (IANS)