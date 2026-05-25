Delhi Gymkhana Net Worth: म्यूचुअल फंड्स में ₹217 करोड़, ₹27,000 करोड़ की जमीन; कितनी है दिल्ली जिमखाना क्लब की नेटवर्थ?

Delhi Gymkhana Net Worth: देश के सबसे प्रतिष्ठित और हाई-प्रोफाइल क्लबों में शामिल दिल्ली जिमखाना क्लब के पास FY24 के अंत तक ₹162 करोड़ से ज्यादा के निवेश और करीब ₹129 करोड़ की नेटवर्थ थी. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) की वेबसाइट पर उपलब्ध फाइलिंग्स के मुताबिक, सेक्शन 8 यानी गैर-लाभकारी संस्था के तौर पर काम करने वाले इस क्लब ने 2023-24 में अपने सरप्लस में तेज बढ़ोतरी दर्ज की. साथ ही क्लब ने बेहद सतर्क निवेश रणनीति अपनाई. इसमें ज्यादातर निवेश डेट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में किया गया.

डेट फंड्स में सबसे ज्यादा निवेश

31 मार्च 2024 तक क्लब के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू करीब ₹217 करोड़ थी. क्लब का ज्यादातर पैसा डेट स्कीम्स में लगाया गया था. क्लब के सबसे बड़े निवेशों में ₹18.7 करोड़ का एक्सपोजर आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में था. इसके बाद ₹14.2 करोड़ कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश किए गए. वहीं ICICI प्रुडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में ₹13.5 करोड़ और ICICI प्रुडेंशियल बैंकिंग एंड PSU डेट फंड में करीब ₹11 करोड़ लगाए गए थे. म्यूचुअल फंड्स के अलावा, क्लब ने 12 महीने से ज्यादा अवधि वाले बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ₹24 करोड़ से अधिक निवेश कर रखे थे. वित्त वर्ष के अंत तक बैंक बैलेंस ₹2 करोड़ से ज्यादा था.

₹129 करोड़ के करीब पहुंची नेटवर्थ

फाइलिंग्स के मुताबिक, जमीन लीज नवीनीकरण और MCA से जुड़े मुकदमों के बावजूद क्लब की नेटवर्थ करीब ₹129 करोड़ रही. ऑडिटर ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड & डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने अप्रैल 2018 से प्रभावी बढ़े हुए ग्राउंड रेंट के तौर पर ₹24.7 करोड़ की मांग की है. हालांकि, क्लब के पास मौजूद बड़े निवेश और रिजर्व्स को देखते हुए माना जा रहा है कि वह संभावित वित्तीय दबावों से निपटने में सक्षम है.

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सरप्लस में करीब 10 गुना उछाल

दिल्ली जिमखाना क्लब ने FY24 में ₹9.5 करोड़ का सरप्लस दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा ₹93 लाख था. यानी सरप्लस में लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी हुई. क्लब की ऑपरेशनल इनकम FY23 के ₹60.5 करोड़ से बढ़कर FY24 में ₹71.2 करोड़ हो गई. वहीं, कुल आय बढ़कर ₹79.8 करोड़ पहुंच गई. क्लब की सबसे ज्यादा कमाई रेस्टोरेंट, बार और बैंक्वेट ऑपरेशंस से हुई. जिससे लगभग ₹43 करोड़ का राजस्व मिला. दूसरी ओर, कुल खर्च में मामूली बढ़ोतरी हुई और यह ₹66.1 करोड़ से बढ़कर ₹69.2 करोड़ रहा. इससे ऑपरेटिंग सरप्लस में बड़ा सुधार देखने को मिला.

14,500 के पार पहुंचा मेंबर्स का आंकड़ा

मार्च 2024 के अंत तक क्लब के पास 5,018 स्थायी सदस्य और 27 लाइफ मेंबर थे. इसके अलावा करीब 3,000 UCP (यूजर ऑफ क्लब प्रिमाइसेस) सदस्य और 5,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे. क्लब में 93 एमिनेंट कैटेगरी सदस्य, 80 कॉर्पोरेट मेंबर, 1,323 लेडी सब्सक्राइबर्स और एक डिप्लोमैट सदस्य भी शामिल थे. इस तरह कुल सदस्य संख्या बढ़कर 14,547 हो गई. केंद्र सरकार ने क्लब को 5 जून तक अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का निर्देश दिया है. सरकार का कहना है कि ये कदम 'रक्षा बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने' के लिए उठाया जा रहा है.

कितनी है जमीन की कीमत?

दिल्ली का जिमखाना क्लब का क्षेत्रफल 27 एकड़ से ज्यादा है. ये जमीन दिल्ली के लुटियन्स जोन में है. इस इलाके में अगर आपको एक एकड़ का बंगला चाहिए तो करीब 1,000 करोड़ रुपये लग जाते हैं. अगर जिमखाना क्लब की सिर्फ जमीन की ही बात करें तो ये करीब 27,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की है.