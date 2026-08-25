‘100% आटा’ लिखना पड़ा भारी, FSSAI की कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ITC ने कोर्ट में दलील दी कि उसे जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था. लेकिन, ये अवधि पूरी होने से पहले ही इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर दिया गया. कंपनी का कहना था कि ये नोटिस प्रभावी रूप से उसके खिलाफ अंतिम आदेश जैसा था. ITC ने नोटिस को एकतरफा और बिना पर्याप्त कारणों के जारी किया गया बताया. कंपनी ने लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी को भी मनमाना करार दिया. सुनवाई के दौरान FSSAI की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया गया. नियामक ने दलील दी कि ताजा इम्प्रूवमेंट नोटिस कोलकाता में जारी किया गया था. इस मुद्दे पर कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है.