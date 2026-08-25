‘100% आटा’ लिखना पड़ा भारी, FSSAI की कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने ITC लिमिटेड को उसके आशीर्वाद MP चक्की आटा पर किए गए ‘100%’ दावों को लेकर चल रहे विवाद में अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने फिलहाल फूड रेगुलेटर FSSAI को कंपनी का लाइसेंस रद्द या निलंबित करने से रोक दिया है. ये मामला आशीर्वाद MP चक्की आटा के लेबल, पैकेजिंग और विज्ञापनों में ‘100%’ शब्द के इस्तेमाल से जुड़े दावों को लेकर है.
जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच ITC की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कंपनी ने FSSAI की ओर से जारी एडवाइजरी और नोटिस को चुनौती दी है. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक ITC के लाइसेंस को रद्द करने या निलंबित करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा. मामले में अधिकार क्षेत्र से जुड़े सवाल पर अभी फैसला होना बाकी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.
FSSAI ने ITC के आशीर्वाद MP चक्की आटा के पैकेज और विज्ञापनों में इस्तेमाल किए गए ‘100%’ दावों पर आपत्ति जताई थी. कंपनी के प्रोडक्ट के लेबल पर 100% Atta & 100% Madhya Pradesh Wheat' और विज्ञापन में 'Made from 100% MP Wheat only' जैसे दावे किए गए थे. इसके अलावा उत्पाद पर “0% Maida” लिखे जाने को लेकर भी नियामक ने सवाल उठाए थे. मई 2025 में FSSAI ने खाद्य कारोबार से जुड़ी कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर फूड प्रोडक्ट्स के लेबल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री में ‘100%’ शब्द का इस्तेमाल करने से बचने को कहा था.
10 अगस्त को FSSAI ने ITC को एक नया नोटिस जारी कर एडवाइजरी का पालन नहीं करने को लेकर 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा था. इसके तीन दिन बाद कोलकाता स्थित सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ITC को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर विवादित दावों को सभी लेबल और विज्ञापनों से हटाने का निर्देश दिया. कंपनी को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था. साथ ही, निर्देशों का पालन नहीं करने पर FSSAI लाइसेंस निलंबित किए जाने की चेतावनी भी दी गई थी.
ITC ने कोर्ट में दलील दी कि उसे जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था. लेकिन, ये अवधि पूरी होने से पहले ही इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर दिया गया. कंपनी का कहना था कि ये नोटिस प्रभावी रूप से उसके खिलाफ अंतिम आदेश जैसा था. ITC ने नोटिस को एकतरफा और बिना पर्याप्त कारणों के जारी किया गया बताया. कंपनी ने लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी को भी मनमाना करार दिया. सुनवाई के दौरान FSSAI की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया गया. नियामक ने दलील दी कि ताजा इम्प्रूवमेंट नोटिस कोलकाता में जारी किया गया था. इस मुद्दे पर कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है.
इस मामले के साथ ही कोर्ट ने AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड की एक अलग याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें कंपनी के फॉर्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पर कथित भ्रामक दावों को लेकर FSSAI की कार्रवाई को चुनौती दी गई है.