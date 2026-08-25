Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘100% आटा’ लिखना पड़ा भारी, FSSAI की कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ये मामला ITC के आशीर्वाद MP चक्की आटा से जुड़ा है. FSSAI ने कंपनी को प्रोडक्ट के लेबल, पैकेजिंग और विज्ञापनों में 100% शब्द का इस्तेमाल करके किए गए दावों को हटाने का निर्देश दिया था.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 25, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:26 PM IST
‘100% आटा’ लिखना पड़ा भारी, FSSAI की कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Image Credit: SCI/Facebook

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Delhi में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, H1N1 के 2308 मामले
2
3
4
5