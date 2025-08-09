दिल्ली में आफत की बारिश, एयर इंडिया-इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी; घर से निकलने से पहले कर लें ये काम

दिल्ली और एनसीआर में शनिवार सुबह मूसलधार बारिश ने जहां उमस से राहत दी, वहीं कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी कर दिया है और आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस बारिश ने सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि हवाई सफर करने वालों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है.

शनिवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन्स बुरी तरह प्रभावित हुए. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार के अनुसार 135 उड़ानें देर से चल रही थीं. इनमें 120 आउटबाउंड (दिल्ली से उड़ान भरने वाली) और 15 इनबाउंड (दिल्ली आने वाली) फ्लाइट शामिल थीं. भारी बारिश के चलते कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए जरूरी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

एयरलाइंस की एडवाइजरी में क्या कहा गया?

इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट के लिए समय से पहले निकलें और संभव हो तो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें. कंपनी ने कहा कि आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण दिल्ली में कई सड़कें बंद हैं या धीमी गति से चल रही हैं. कृपया एक्स्ट्रा टाइम रखें, दूसरे मार्ग अपनाएं और घर से निकलने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी फ्लाइट की स्थिति चेक कर लें.

Travel Advisory There’s a heavy downpour over #Delhi at the moment, causing some temporary disruption to flight schedules. If you’re travelling today, please be aware of potential delays and allow additional time for your journey, especially with traffic moving slower than… — IndiGo (@IndiGo6E) August 9, 2025

एयर इंडिया ने भी ट्वीट कर कहा कि बारिश के कारण दिल्ली आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ सकता है. कृपया एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति हमारी वेबसाइट पर चेक करें और ट्रैफिक को देखते हुए एक्स्ट्रा समय लेकर निकलें. स्पाइसजेट ने भी यात्रियों को चेतावनी दी है कि बारिश के चलते उड़ानों में देरी संभव है, इसलिए यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर देख लें.

#TravelAdvisory Rain may impact flight operations to and from Delhi today. Please check your flight status here https://t.co/6ajUZVeeIM before heading to the airport and allow extra time for your journey to the airport due to possible slow moving traffic. — Air India (@airindia) August 9, 2025

यात्रियों के लिए जरूरी टिप्स

* घर से निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस ऑनलाइन चेक करें.

* भारी ट्रैफिक को देखते हुए सामान्य से कम से कम 1-2 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए रवाना हों.

* अगर संभव हो तो कैब के बजाय मेट्रो का ऑप्शन चुनें, ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके.

* जरूरी ट्रेवल डोक्यूमेंट पहले से तैयार रखें ताकि चेक-इन में देरी न हो.