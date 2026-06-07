karkardooma housing scheme: राजधानी दिल्ली में आपका आशियाना हो, हर किसी का यही सपना होता है. लेकिन जगह की कमी और दिन पर दिन बढ़ते दाम के बीच इसका हकीकत में बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए तो आपके लिए बेहद शानदार खबर है. डीडीए (DDA) ने कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैटों की बुकिंग की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. तारीख को आगे बढ़ाना ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत है, जो कड़कड़डूमा वाले प्रोजेक्ट में निवेश करने से चूक गए.
दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से कड़कड़डूमा में बन रहे प्रीमियम और आधुनिक आवासीय प्रोजेक्ट की आखिरी तारीख को बढ़ाने के पीछे का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना में शामिल करना है. बेसिक इंफ्रा और कनेक्टिविटी के मामले में कड़कड़डूमा लोकेशन दिल्ली के सबसे बेहतरीन इलाकों में से एक मानी जाती है. यही कारण है कि इस स्कीम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
पिछले कुछ दिन से पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और बढ़ती डिमांड को देखते हुए अधिकारियों ने यह फैसला लिया है. कई आवेदक अपने जरूरी कागजात और लोन के प्रोसेस को समय पर पूरा नहीं कर पाए थे, अब ऐसे लोगों को अतिरिक्त समय मिल गया. इसके अलावा त्योहारों और छुट्टियों के चलते बैंकिंग प्रोसेस में देरी भी समयसीमा बढ़ाने का अहम कारण बनी.
हाउसिंग प्रोजेक्ट दिल्ली के आम फ्लैट्स से काफी अलग और आधुनिक सुविधाओं से लैस है.
प्रोजेक्ट मेट्रो स्टेशन, बस टर्मिनल और प्रमुख कमर्शियल सेंटर के बिल्कुल नजदीक है.
कड़कड़डूमा के फ्लैट्स में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, 24/7 सिक्योरिटी, पार्किंग और क्लब हाउस जैसी प्रीमियम सुविधाएं हैं.
योजना में अलग-अलग इनकम कैटेगरी जैसे EWS, LIG, MIG, HIG के लिए अलग-अलग कैटेगरी के फ्लैट उपलब्ध हैं.
कुल फ्लैट्स 741
अलॉटमेंट का तरीका: पहले आओ, पहले पाओ
रजिस्ट्रेशन फीस: 2,500 रुपये (वन-टाइम)
बुकिंग अमाउंट: 4 लाख रुपये
फ्लैट का कब्जा: जुलाई 2026 तक संभावित
कंस्ट्रक्शन स्टेटस: 90% से ज्यादा काम
डीडीए के अनुसार सफल आवेदकों को शुरुआत में फ्लैट की कुल कीमत का 75% पेमेंट करना होगा. बाकी 25% पैसा निर्माण कार्य पूरी तरह खत्म होने और पजेशन मिलने के समय चुकाना होगा. मेंटेनेंस चार्ज, जीएसटी, कन्वर्जन चार्ज और पानी के कनेक्शन का खर्च अलग से देना होगा.
योजना का फायदा उठाने के लिए कोई भी पात्र नागरिक डीडीए के 'आवास पोर्टल' (Awaas Portal) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. डीडीए के नियमों और शर्तों के तहत रिटेल कैटेगरी में आवेदक कितने भी फ्लैट बुक कर सकता है.
स्कीम की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च 2026 थी. बाद में इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया. लेकिन अब डीडीए ने इसे और आगे बढ़ाते हुए 30 जून 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है. इससे आम आदमी को आवेदन करने का और समय मिल गया है.