karkardooma housing scheme: राजधानी दिल्ली में आपका आश‍ियाना हो, हर कि‍सी का यही सपना होता है. लेक‍िन जगह की कमी और द‍िन पर द‍िन बढ़ते दाम के बीच इसका हकीकत में बदलना थोड़ा मुश्‍क‍िल हो जाता है. अगर आप भी दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर घर खरीदने का प्‍लान कर रहे हैं और किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए तो आपके लिए बेहद शानदार खबर है. डीडीए (DDA) ने कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैटों की बुकिंग की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला क‍िया है. तारीख को आगे बढ़ाना ऐसे लोगों के ल‍िए बड़ी राहत है, जो कड़कड़डूमा वाले प्रोजेक्ट में निवेश करने से चूक गए.