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दिल्ली में लग्जरी घर के लि‍ए आवेदन करने का आख‍िरी मौका, DDA ने बढ़ाई स्कीम की लास्ट डेट

How To Book Karkardooma Project: अगर आप भी द‍िल्‍ली में लग्‍जरी घर लेने का मन बना रहे हैं तो डीडीए ने 'कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम' में आवेदन करने की लास्‍ट डेट को बढ़ा द‍िया है. पहले इसके लि‍ए आप 31 मई तक आवेदन कर सकते थे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 07, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:59 PM IST
दिल्ली में लग्जरी घर के लि‍ए आवेदन करने का आख‍िरी मौका, DDA ने बढ़ाई स्कीम की लास्ट डेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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