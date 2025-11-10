Delhi Blast: लाल किले के पास कार में धमाका, दांव पर ₹15000 करोड़ का कारोबार, 27000 दुकानें और 50000 लोगों को रोजगार, ब्लास्ट के बाद चांदनी चौक का शटर डाउन

Delhi Lal Quila Blast: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम 6 बजकर 55 मिनट पर जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके ने एक बार फिर से दिल्ली को 2011 की याद दिला दी. धमाका लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ. धमाका एक कार में हुआ, जिसके बाद पूरी दिल्ली दहल उठी है. विस्फोट इतना तेज था कि धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनी गई. बम धमाका इतना तीव्र था कि मेट्रो स्टेशन के अलावा आसपास की दुकानों, इमारतों के कांच टूट गए. दर्जनों कार आग की चपेट में आ गई. बम धमाके की खबर मिलते ही लाल किले के आसपास दहशत फैल गई. धमाका जिस वक्त हुआ वो काफी व्यस्त समय रहता है. ऑफिस से घर आने-वालों की भीड़ रहती है. सबसे बड़ी बात की पास में चांदनी चौक का बड़ा मार्केट है.

जहां हुआ धमाका, वहां हर साल 15000 करोड़ का कारोबार

लाल किले के पास हुए इस धमाके में कई लोग घायल हो गए, कुछ लोगों के मरने की भी जानकारी आ रही है. जहां धमाका हुआ वो इलाका काफी भीड़-भाड़ वाला इलाका है. जहां इलाका हुआ वहां रोजाना बाजार लगता है, लेकिन गनीमत की बात है कि सोमवार को लाल किला बंद रहता है. जहां धमाका हुआ उस सड़क पर बाजार सजता है तो दूसरी तरफ एशिया का सबसे बड़ा बाजार चांदनी चौक है. वहीं चांदनी चौक जिसे साल 1650 में मुगलों ने बनाया था. चांदनी चौक में दिवाली हो या वेडिंग सीजन काफी भीड़ रहती है. शादी के लहंगे, साड़ियों के लिए यह बाजार दुनियाभर में मशहूर है. इस बाजार में रोजाना इतनी भीड़ रहती है कि अंदर गाड़ियों की आवाजाही तक बंद रहती है. शॉपिंग और खाने के लिए यह बाजार देश-दुनिया में चर्चा में रहता है. वेडिंग सीजन के बीच यहां काफी भीड़ रहती है. ऐसे में इस धमाके ने लोगों को डरा दिया है.

कितना बड़ा है चांदनी चौक का बाजार

दिल्ली का चांदनी चौक सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध बाजार है. इस बाजार की पॉपुलैरिटी इतनी ही है कि जो भी दिल्ली घूमने आता है, देसी हो या विदेशी एक बार इस बाजार में जरूर घूमते आता है. दिल्ली का यह विशाल और ऐतिहासिक बाज़ार इतना बड़ा है कि जहाँ हर साल करीब ₹15,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार होता है. इतना बड़ा बाजार कि जहां सिर्फ कपड़े के 64 से ज्यादा मार्केट है. इस बाजार में 27000 से अधिक दुकानें हैं और 50000 से अधिक लोगों को यहां रोजगार मिलता है. धमाके से इस बाजार के कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है. जानकारी के मुताबिक कल रात तक के लिए बाजार को बंद कर दिया गया है. धमाके के बाद चांदनी चौक बाजार को बंद कर दिया गया है. बाजार बंद रहने से कारोबार को भारी नुकसान हो सकता है.

उत्तर भारत का हब है चांदनी चौक

चांदनी चौक न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी का बल्कि पूरे उत्तर भारत का प्रमुख कारोबारी हब है. देशभर से लोग यहां आते हैं. देश के अलग-असग हिस्से से दुकानदार यहां होलसेल, थोक माल की खरीदारी करते हैं. कपड़े, मसाले, होम डेकोर, सजावटी सामान, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट,किताबें..इन सबका हब है. सिर्फ शॉपिंग ही नहीं चांदनी चौक खाने-पीने की चीजों के लिए भी मशहूर है. पराठे वाली गली से लेकर चाट, चांदनी चौक अपने स्वाद के लिए मशहूर है.

कहां हो गई चूक , धमाके से डर और खौफ, बाजार को कितना नुकसान

लाल किले के सामने हुए इस विस्फोट ने सवाल उठा दिए हैं कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में ये धमाका कैसे हो गया. लाल किले की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस और अन्य सशस्त्र बलों की मौजूदगी रहती है. यहां पर दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है. इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में ये धमाका कैसे हो गया. चांदनी चौक में वेडिंग सीजन के दौरान काफी भीड़ रहती है. ये पीक सीजन है, जहां कारोबार अपने हाई पर रहता है. लोग शादियों की शॉपिंग करने जहां पहुंचते हैं. ऐसे में वेडिंग सीजन के दौरान हुए चांदनी चौक के पास हुए इस धमाके से लोगों में डर का माहौल है. काफी संवेदनशील रहने वाला ये इलाका इस धमाके के बाद दहशत में है. लोग डरे हुए है. ऐसे में इस धमाके से चांदनी चौक के कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि दिल्ली वो है तो डर से आगे निकलकर आती है और अपनी जिंदादिली के लिए पहचानी जाती है.