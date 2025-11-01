Advertisement
Hindi Newsबिजनेस

8 लाख खाते में जमा करने पर इस शख्‍स को आया इनकम टैक्‍स नोट‍िस; अदालत ने लगाई लताड़; जान‍िए क्‍या बोला?

Income Tax: पहले पीड़ि‍त शख्‍स की तरफ से इनकम टैक्स कम‍िश्‍नर के पास अपील की गई, ज‍िसे खार‍िज कर द‍िया गया. इसके बाद उसने हार नहीं मानते हुए छह साल की कानूनी लड़ाई लड़ी और जब उसे जीत हास‍िल हुई. इसके साथ ही अदालत ने इनकम टैक्स व‍िभाग को भी फटकार लगाई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:08 PM IST
8 लाख खाते में जमा करने पर इस शख्‍स को आया इनकम टैक्‍स नोट‍िस; अदालत ने लगाई लताड़; जान‍िए क्‍या बोला?

Income Tax Notice: आप बैंक में पैसा जमा करें या ज्‍वैलरी खरीदें या फ‍िर घर खरीदें, आपको PAN नंबर की जानकारी देना जरूरी होता है. आजकल इनकम टैक्‍स वाले बारीकी से चीजों की स्‍क्रूटनी कर रहे हैं. द‍िल्‍ली के एक शख्‍स ने 8 लाख रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा क‍िये. इसके लिए उसे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोट‍िस भेजा गया. छह साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने उस शख्‍स के पक्ष में फैसला सुना द‍िया. आइए जानते हैं व‍िस्‍तार से क्‍या है पूरा मामला?

बैंक अकाउंट में जमा क‍िये 8.68 लाख रुपये

मोहन कुमार नाम (काल्‍पन‍िक नाम) का शख्‍स दिल्ली में रहता है. उसने अपने बैंक अकाउंट में 8.68 लाख रुपये नकद जमा क‍िये. इस पर इनकम टैक्स विभाग ने इस पैसे को बिजनेस से हुई कमाई मान लिया. विभाग ने सेक्शन 44AD के तहत कार्रवाई शुरू कर दी. यह सेक्शन छोटे बिजनेस वालों के लिए है. मोहन ने कहा यह पैसा बिजनेस से हुई आमदनी नहीं है. इसका कोई कोई सबूत नहीं है, फिर भी विभाग की तरफ से टैक्स मांग लिया गया.

आईटीएटी ने सुनाया अपना फैसला
मोहन ने इनकम टैक्स कम‍िश्‍नर के पास अपील कर दी. लेकिन उसकी अपील खारिज हो गई. इस पर भी मोहन ने हार नहीं मानी और वह इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल (ITAT) चला गया. 22 सितंबर 2025 को आईटीएटी (ITAT) की तरफ से फैसला सुनाया गया. ट्रिब्यूनल की तरफ से कहा गया जांच महज बैंक जमा पर थी. सेक्शन 143(2) के तहत केवल यही देखना था. लेकिन अधिकारी ने बिना अनुमति के इसे बिजनेस प्रॉफिट मान लिया.

हाईकोर्ट के फैसले का द‍िया हवाला
कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से क‍िये गए पुराने फैसले का हवाला दिया गया. ट्रिब्यूनल ने बताया अधिकारी और कम‍िश्‍नर ने अपनी ल‍िम‍िट से बाहर काम किया है और यह पूरी जांच गलत है. ट्रिब्यूनल की तरफ से पूरी टैक्स ड‍िमांड को रद्द कर द‍िया गया. मोहर कुमार को क‍िसी तरह का टैक्स या पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी और छह साल की कानूनी लड़ाई खत्म हो गई. इस फैसले से यह साफ है क‍ि बिना सबूत के आप इनकम टैक्‍स नहीं लगा सकते.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

