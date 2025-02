Delhi Metro: जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर AFC गेट कूदकर पार करने वालों पर होगी FIR, DMRC ने कहा- यह कानून का उल्लंघन

Delhi Metro: दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर AFC गेट कूदकर पार कर रहे यात्रियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ यात्री ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) गेट से कूदकर बाहर निकल रहे हैं.

इस वीडियो पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा है कि वह इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि यह कानून और व्यवस्था का उल्लंघन है. भविष्य में ऐसे घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए जांच की जा रही है.

DMRC ने आगे कहा है कि वह पहले ही पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर रही है और FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है. इससे पहले डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए बताया था कि यह घटना 13 फरवरी की शाम को जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर हुई थी, जो वायलेट लाइन पर है.

AFC गेट को फांदकर निकल रहे लोग

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक्स पोस्ट में लिखा, "डीएमआरसी यह सूचित करना चाहता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 13 फरवरी 2025 की शाम का है. ये जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के वायलेट लाइन की है. इस वीडियो में कुछ यात्री एएफसी गेट को फांदकर बाहर निकलते दिख रहे हैं."

पोस्ट में आगे लिखा है, "कुछ समय के लिए यात्रियों की अस्थायी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जब कुछ यात्री एएफसी गेट को फांदकर बाहर निकल रहे थे. सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारी ऐसे यात्रियों को सलाह देने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे और स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं हुई. बल्कि, यह एएफसी गेट पर अचानक भीड़ उमड़ने के कारण कुछ यात्रियों की क्षणिक प्रतिक्रिया थी."

However, DMRC has taken necessary cognizance of this matter as it is a breach of law and order. An investigation is being conducted to ensure that such incidents are not repeated in the future. DMRC is already interacting with the Police authorities for the filing of the FIR. https://t.co/KA6lHd13Nc

