Delhi Metro की बदल गई टाइमिंग, इन रूट्स पर ट्रैवल करने से पहले देख लें टाइम टेबल

Delhi Metro Time Table: दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग को लेकर 25 अगस्त यानी रविवार से बड़ा बदलाव होने जा रह है. दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि जिन फेज-3 कॉरिडोर पर रविवार को मेट्रो सेवाएं सुबह 8 बजे से मिलती थी अब इन कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाएं सुबह सुबह 6:00 बजे से शुरू होंगी.

दिल्ली मेट्रो ने टाइमिंग को बदलने का फैसला स्थानीय लोगों की सहूलियत और दिल्ली में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए लिया है.

आम लोगों और छात्रों को होगी सहूलियत

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए दिल्ली मेट्रो ने कहा है, "फेज-3 कॉरिडोर पर रविवार को नियमित मेट्रो सेवाएं सुबह 8:00 बजे से शुरू होती थीं. अब इस रविवार यानी 25 अगस्त 2024 से संशोधित हो गई हैं. इस टाइम टेबल से न केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को भी लाभ होगा. आम तौर पर प्रतियोगी परीक्षाएं रविवार को होती हैं. ऐसे में इस टाइम टेबल से उन्हें दिल्ली-एनसीआर में अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी.

दिल्ली मेट्रो ने आगे कहा है कि मेट्रो नेटवर्क के अन्य सभी कॉरिडोर पर सेवाएं सुबह 06:00 बजे के नियमित प्रारंभ समय के अनुसार चलती रहेंगी.

TIMINGS FOR COMMENCEMENT OF SUNDAY SERVICES ON PHASE-III CORRIDORS REVISED

The regular Metro services on Sundays which used to commence from 8:00 AM onwards on the following Phase-III corridors now stands revised w.e.f this Sunday i.e, 25th August 2024.

