दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, अब सफर होगा 50% सस्ता, जानें टोल रेट में क्या हुए बदलाव?

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, अब सफर होगा 50% सस्ता, जानें टोल रेट में क्या हुए बदलाव?

ये चार्ज अधिकतर उन जगहों पर लागू होंगे जहां कंस्ट्रक्शन और चौड़ीकरण का काम चल रहा है. सरकार के इस फैसले से यात्रियों के लिए यात्रा का खर्च कम होगा और रूट पर लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

Last Updated: Jan 19, 2026, 03:33 PM IST
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, अब सफर होगा 50% सस्ता, जानें टोल रेट में क्या हुए बदलाव?

Delhi-Mumbai Expressway : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर केंद्र सरकार ने कुछ हिस्सों पर टोल चार्ज में 50 प्रतिशत तक की कमी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ये चार्ज अधिकतर उन जगहों पर लागू होंगे जहां कंस्ट्रक्शन और चौड़ीकरण का काम चल रहा है. सरकार के इस फैसले से यात्रियों के लिए यात्रा का खर्च कम होगा और रूट पर लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

टोल दरों में क्या बदलाव आया है?

ये टोल रिवीजन एक्सप्रेसवे के उन हिस्सों पर लागू होगा. जहां अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या  जहां विस्तार का काम चल रहा है. पहले इन सेक्शन पर हाईवे की स्टैंडर्ड फीस की तुलना में अधिक फीस लगती थी. ये चार्ज अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक डायवर्जन के कारण अधिक थे.

कितना था चार्ज?

टोल चार्ज, ये पहले 60 प्रतिशत स्टैंडर्ड रेट था. अब घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है. इस कमी से प्राइवेट कारों और कमर्शियल गाड़ियों को सीधा फायदा होगा.

संशोधित टोल चार्ज की वैधता?

संशोधित टोल 2027 तक जारी रहेंगे जब तक कि एक्सप्रेसवे के सेगमेंट पूरी तरह से पूरे या पूरी तरह से चालू नहीं हो जाते. इससे यात्रियों पर वित्तीय बोझ कम होगा. कम यात्रा लागत से दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से यात्रा करने वाले प्राइवेट वाहन मालिकों को सीधा फायदा होगा. कमर्शियल ऑपरेटर और लॉजिस्टिक वाहन लागत बचा पाएंगे, जिसका असर माल ढुलाई शुल्क और सप्लाई-चेन इकोनॉमिक्स पर दिख सकता है.

यात्रा को मिलेगा बढ़ावा 

इस सीधी कमी से लंबी दूरी की यात्रा को बढ़ावा मिलेगा. इससे ट्रैफिक वॉल्यूम बनाए रखने में भी मदद मिलेगी. सरकार का ये कदम व्यापक टोल-पॉलिसी बदलाव के भी अनुरूप है. ये इस बात पर केंद्रित है कि संरचनात्मक रूप से जटिल हाईवे सेक्शन पर टोल चार्ज का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से अभी भी निर्माणाधीन हैं. ये कमी यात्रा की निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगी. एक्सप्रेसवे की अंतिम परिचालन स्थिति को दर्शाने के लिए अधिक सेक्शन खुलने के साथ टोल दरें समायोजित होंगी.

FAQs

सवाल : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टोल चार्ज क्यों घटाए गए हैं?
जवाब : केंद्र सरकार ने उन एक्सप्रेसवे हिस्सों पर टोल चार्ज में कटौती की है, जहां अभी कंस्ट्रक्शन या चौड़ीकरण का काम चल रहा है. अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक डायवर्जन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है,

सवाल :  टोल चार्ज में कितनी कटौती की गई है?
जवाब : सरकार ने टोल चार्ज में 50 प्रतिशत तक की कमी को मंजूरी दी है। पहले जहां 60% स्टैंडर्ड रेट लिया जा रहा था, अब उसे घटाकर 30% कर दिया गया है.

सवाल : किन हिस्सों पर नई टोल दरें लागू होंगी?
जवाब : ये संशोधित टोल दरें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के उन सेक्शन पर लागू होंगी.

  • जहां निर्माण कार्य जारी है

  • जहां विस्तार या चौड़ीकरण का काम चल रहा है

सवाल : पहले इन हिस्सों पर टोल ज्यादा क्यों लिया जाता था?
जवाब : इन सेक्शन पर अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, लेन बंद होने और ट्रैफिक डायवर्जन के कारण स्टैंडर्ड हाईवे फीस से ज्यादा चार्ज लगाया जा रहा था.

सवाल :  नई टोल दरों से किसे फायदा होगा?
जवाब : इस फैसले से

  • प्राइवेट कार चालकों

  • कमर्शियल वाहन मालिकों

  • लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को सीधा फायदा मिलेगा

