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Hindi Newsबिजनेसतेल के बढ़े दाम, अब 3 दिनों तक रहेगा चक्का जाम, सड़कों से गायब रहेंगे ऑटो-टैक्सी, 10 लाख ट्रकों पर ब्रेक...जानिए क्या चलेगा, क्या रहेगा बंद?

तेल के बढ़े दाम, अब 3 दिनों तक रहेगा चक्का जाम, सड़कों से गायब रहेंगे ऑटो-टैक्सी, 10 लाख ट्रकों पर ब्रेक...जानिए क्या चलेगा, क्या रहेगा बंद?

Auto-Taxi-Truck Strike :  दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों को तीन दिनों तक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम के बाद अब टैक्सी यूनियन ने 3 दिन के चक्का जाम का ऐलान किया है. 21 से 23  मई तक सड़कों से ऑटो-टैक्सी गायब दिख सकते हैं . वहीं 10 लाख ट्रांसपोर्ट्स भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 19, 2026, 12:10 PM IST
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तेल के बढ़े दाम, अब 3 दिनों तक रहेगा चक्का जाम, सड़कों से गायब रहेंगे ऑटो-टैक्सी, 10 लाख ट्रकों पर ब्रेक...जानिए क्या चलेगा, क्या रहेगा बंद?

Delhi NCR Chakka Jam: पांच दिन में दूसरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी का असर दिखने लगा है.  बीते 5 दिनों में भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम करीब 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं. CNG के दाम भी बढ़ चुके हैं.  दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी गैस के रेट 80 से 89 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं. तेल की बढ़ती कीमत की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है. हालिया थोक महंगाई दर, रिटेल महंगाई दर के आंकड़े इसकी गवाही है. अब तेल के बढ़े दाम का विरोध भी शुरू हो गया है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 3 दिनों के चक्का जाम का ऐलान किया गया है. इस ऐलान के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों की मुश्किल बढ़ने वाली है. ना तो आपको ऑटो मिलेंगे ना ही कैब. सिर्फ इतना ही नहीं ट्रक यूनियन भी 3 दिनों की हड़ताल पर जा रहे हैं.  

तेल के बढ़े दाम, अब 3 दिनों तक चक्का जाम 

ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कॉग्रेस ने 3 दिनों के चक्का जाम का ऐलान किया है. ऑटो और टैक्सी यूनियनों की डिमांड है कि तेल की बढ़ी कीमत के बाद किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दी जाए. यूनियन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है. यूनियन का कहना है कि तेल और सीएनजी की बढ़ी कीमत की वजह से लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में उन्होंने 21 मई से लेकर 23 मई तक चक्का जाम का ऐलान किया है.  चालक शक्ति यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट अनुज राठौर का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना और हफ्तेभर के अंदर किराए में बढ़ोतरी नहीं की तो ये विरोध प्रदर्शन और भी बड़े स्तर पर किया जाएगा.  

पढ़ें- होर्मुज संकट के बीच आई खुशखबरी, बिना रोक टोक भर-भरकर आएगा रूसी तेल, भारत की जिद पर अमेरिका भी पीछे हटा!

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ट्रांसपोर्टर 21 से 23 मई तक दिल्ली में पूर्ण चक्का जाम 

सिर्फ कार और ऑटो ही नहीं बल्कि दिल्ली-एनसीआर के ट्रांसपोर्टर भी 21 से 23 मई तक चक्काजाम करेंगे. उन्होंने तीन दिनों तक ट्रकों को खड़े कर देने का ऐलान किया है. ट्रांसपोर्टरों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये चक्का जाम अनिश्चितकाल  के लिए हो सकता है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर कांग्रेस (AIMTC) का कहना है कि 10 लाख से ज्यादा भारी वाहन इस चक्का जाम में शामिल होंगे. दरअसल ये ट्रांसपोर्टरों दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए भारी ग्रीन टैक्स का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि डीजल के बढ़ रहे दाम पहले से ही उनपर बोझ बढ़ा रहे हैं. अब हर ट्रिप के लिए 2500 से 3 000 रुपये तक का ग्रीन टैक्स उनकी आमदनी पर भारी असर डालेगा. दरअसल दिल्‍ली नगर निगम ने ईसीसी को बढ़ाने का फैसला लिया है. जिसके तहत हल्के कमर्शियल वाहन और दो-एक्सल ट्रकों पर ग्रीन टैक्स को 1400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और थ्री-एक्सल और उससे बड़े ट्रकों के लिए टैक्स को 2600 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है. यूनियन का कहना हबै कि डीजल की आसमान छूती कीमतों,महंगे टोल टैक्स, इंश्योरेंस और परमिट शुल्क के बाद ये ग्रीन टैक्स उनकी मुश्किल को बढ़ा रहे हैं.  

क्या है ग्रीन टैक्स 

दिल्ली सीमा में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों से पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) यानी ग्रीन टैक्स वसूला जाता है. अप्रैल में इसे 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार रुपये किया गया है और हर साल इसमें 5 फीसदी बढ़ोतरी का नियम तय किया गया है.  ग्रीन टैक्स बढॉने से दिल्ली आने वाले ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ रहा है. लागत बढ़ने का अब विरोध शुरू हो गया है. 

चक्का जाम में क्या-क्या बंद रहेगा ? 

चक्का जाम में ऑटो, टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाएगा. ऑटो, काली-पीली टैक्सी और ऐप-बेस्ड कैब्स इस चक्का जाम में शामिल है.
ट्रकों के चक्का जाम से दूध, फल, सब्जी की आवाजाही प्रभावित होगी. 
ट्रक नहीं चलने से ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होगा आपको दूध, सब्जी आदि मिलने में परेशानी हो सकती है. 
21 से 23 मई के बीच लाखों सड़कों से लाखों ऑटो, टैक्सी और कमर्शियल वाहन नदारत दिख सकते हैं. 
ओला-उबर के ड्राइवर भी इस चक्का जाम में शामिल है, ऐसे में ऐप बेस्ड कैब सर्विस पर भी असर होगा.
कैब-ऑटो की हड़ताल से डीटीसी बसों, मेट्रो में भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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