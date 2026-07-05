/प्रेस्टीज एस्टेट्स का बड़ा दांव; इस साल हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर करेगी ₹15,000 करोड़ निवेश

Prestige Estates Projects : देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में आवासीय (हाउसिंग) और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर करीब 14,000 से 15,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है.
कंपनी दक्षिण भारत, मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और दिल्ली-एनसीआर में अपने प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य को तेज करेगी.
कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर Zayd Noaman ने बताया कि कुल निर्माण निवेश में से 9,500 से 10,000 करोड़ रुपये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 4,500 से 5,000 करोड़ रुपये ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और अन्य कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के विकास पर लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कंपनी का मुख्य फोकस निर्माण कार्य की गति बढ़ाने और सभी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर है. पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भी कंपनी ने निर्माण गतिविधियों पर करीब 13,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे.
प्रेस्टीज एस्टेट्स ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 30,024 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड प्री-सेल्स (सेल्स बुकिंग) दर्ज की. ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक रही. इस मजबूत प्रदर्शन के बाद कंपनी अब अपनी परियोजनाओं के विस्तार और समयबद्ध डिलीवरी पर विशेष ध्यान दे रही है. कंपनी के चेयरमैन Irfan Razack ने हाल ही में बताया था कि वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी का लक्ष्य 35,000 से 36,000 करोड़ रुपये की सेल्स बुकिंग हासिल करना है. इसके लिए कंपनी के पास करीब 58,000 करोड़ रुपये मूल्य की नई परियोजनाओं की लॉन्च पाइपलाइन तैयार है. हालांकि इन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगी.
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने 3.2 करोड़ वर्ग फुट क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिनकी संभावित बिक्री 27,350 करोड़ रुपये आंकी गई है. वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी दोगुने से अधिक बढ़कर 1,195.5 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 467.5 करोड़ रुपये था. इसी अवधि में कंपनी की कुल आय बढ़कर 13,195.5 करोड़ रुपये हो गई. ये एक वर्ष पहले 7,735.5 करोड़ रुपये थी.
प्रेस्टीज एस्टेट्स देश के प्रमुख शहरों में आवासीय, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स विकसित करती है. स्थापना के बाद से कंपनी 313 प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है. इनका कुल क्षेत्रफल 20.6 करोड़ वर्ग फुट है. वर्तमान में कंपनी के पास 128 प्रोजेक्ट्स की मजबूत पाइपलाइन है. इनका कुल विकास क्षेत्र 19.5 करोड़ वर्ग फुट है.