/प्रेस्टीज एस्टेट्स का बड़ा दांव; इस साल हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर करेगी ₹15,000 करोड़ निवेश

प्रेस्टीज एस्टेट्स ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 30,024 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड प्री-सेल्स (सेल्स बुकिंग) दर्ज की. ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक रही. इस मजबूत प्रदर्शन के बाद कंपनी अब अपनी परियोजनाओं के विस्तार और समयबद्ध डिलीवरी पर विशेष ध्यान दे रही है. कंपनी के चेयरमैन Irfan Razack ने हाल ही में बताया था कि वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी का लक्ष्य 35,000 से 36,000 करोड़ रुपये की सेल्स बुकिंग हासिल करना है. इसके लिए कंपनी के पास करीब 58,000 करोड़ रुपये मूल्य की नई परियोजनाओं की लॉन्च पाइपलाइन तैयार है. हालांकि इन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगी.