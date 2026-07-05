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प्रेस्टीज एस्टेट्स का बड़ा दांव; इस साल हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर करेगी ₹15,000 करोड़ निवेश

कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर Zayd Noaman ने बताया कि कुल निर्माण निवेश में से 9,500 से 10,000 करोड़ रुपये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 4,500 से 5,000 करोड़ रुपये ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और अन्य कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के विकास पर लगाए जाएंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 05, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:52 PM IST
प्रेस्टीज एस्टेट्स का बड़ा दांव; इस साल हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर करेगी ₹15,000 करोड़ निवेश
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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