दिल्ली-NCR में CNG-डीजल ऑटो पर लगेगी रोक, 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो होंगे रजिस्टर्ड; CAQM का बड़ा फैसला

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बड़ा फैसला लिया है. अब वर्ष 2027 से दिल्ली-NCR में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो (E-Auto) के नए रजिस्ट्रेशन ही मान्य होंगे. इसके तहत नए CNG और डीजल ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की तैयारी है.

CAQM का बड़ा फैसला

दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के लिए अब इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा दिया जाएगा. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में नए CNG और डीजल ऑटो के रजिस्ट्रेशन बंद कर केवल इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर (L5) वाहनों को मंजूरी दी जाएगी. नई नीति के तहत दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर का ही रजिस्ट्रेशन होगा. वहीं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और सोनीपत में ये नियम 1 जनवरी 2028 से लागू किया जाएगा. बाकी NCR क्षेत्रों में 1 जनवरी 2029 से केवल ई-3 व्हीलर ही रजिस्टर्ड किए जाएंगे.

दिल्ली-NCR में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा

CAQM का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और दिल्ली-NCR में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही सरकार चरणबद्ध तरीके से ई-ऑटो नीति लागू करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक ऑटो और मालवाहक वाहनों की संख्या बढ़ाई जा सके.

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इसके अलावा, पूरे NCR में 1 अक्टूबर 2026 से 'No PUC, No Fuel' नियम भी लागू होगा, यानी जिन वाहनों के पास वैध Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा. CAQM ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को भी 2026 के फसल सीजन में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त एक्शन प्लान लागू करने के निर्देश दिए हैं.