Advertisement
trendingNow12948889
Hindi Newsप्रॉपर्टी

दिल्ली-NCR हाउसिंग मार्केट की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 24% की सालाना बढ़ोतरी, जानिए क्यों बढ़े दाम?

Anarock के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में दिल्ली-NCR में मकानों की औसत कीमत ₹8,900 प्रति वर्ग फुट रही हैं. ये पिछले साल इसी अवधि में ₹7,200 प्रति वर्ग फुट थी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली-NCR हाउसिंग मार्केट की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 24% की सालाना बढ़ोतरी, जानिए क्यों बढ़े दाम?

Anarock Report : दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के प्राइमरी हाउसिंग मार्केट में जुलाई से सितंबर 2025 के बीच आवासीय संपत्तियों की कीमतों में औसतन 24 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ये बात रियल एस्टेट कंसल्टेंसी Anarock की रिपोर्ट में सामने आई है. मकानों की कीमतों में 24 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी खासकर लग्जरी घरों की बढ़ती मांग के चलते हुई है.

Anarock के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में दिल्ली-NCR में मकानों की औसत कीमत ₹8,900 प्रति वर्ग फुट रही हैं. ये पिछले साल इसी अवधि में ₹7,200 प्रति वर्ग फुट थी. रिपोर्ट में बताया गया कि गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद क्षेत्र इस ग्रोथ के प्रमुख केंद्र रहे.

दिल्ली-NCR सबसे आगे

Add Zee News as a Preferred Source

Anarock के मुताबिक, भारत के सात बड़े शहरों में मकानों की औसत कीमत 9 प्रतिशत बढ़कर ₹9,105 प्रति वर्ग फुट हो गई है. जबकि पिछले साल यह ₹8,390 प्रति वर्ग फुट थी. इन सातों शहरों में से दिल्ली-NCR ने सबसे ज्यादा 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है.

यह भी पढ़ें : सरकार का दावा- 6 साल में 17 करोड़ नए रोजगार, बेरोजगारी अब सिर्फ 3.2%

MMR सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट 

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) अब भी भारत का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट बना हुआ है. जहां कीमतें ₹17,230 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गईं, जो पिछले साल के मुकाबले 6 प्रतिशत की ग्रोथ है.

भारत के अन्य शहरों का हाल

  • बेंगलुरु: 10% ग्रोथ, ₹8,870 प्रति वर्ग फुट
  • पुणे: 4% बढ़कर ₹7,935 प्रति वर्ग फुट
  • हैदराबाद: 8% ग्रोथ, ₹7,750 प्रति वर्ग फुट
  • चेन्नई: 5% ग्रोथ, ₹7,010 प्रति वर्ग फुट
  • कोलकाता: 6% ग्रोथ, ₹6,060 प्रति वर्ग फुट

Anarock के मुताबिक, अप्रैल-जून की तुलना में जुलाई-सितंबर तिमाही में मकानों की कीमतों में 1-3 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है ये कोविड के बाद  तेज उछाल आई है.

लग्जरी होम्स की बढ़ती मांग

लग्जरी होम्स की बढ़ती मांग के पीछे कई कारण हैं. इसमें सबसे प्रमुख कारण- लोगों की बढ़ती आय, प्रीमियम सर्विस, लोकेशन और अच्छी जीवनशैली की चाहत. सभी लोग खुद को अपग्रेड करने की ओर रुख कर रहे हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Primary Housing Market

Trending news

'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
;