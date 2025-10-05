दिल्ली-NCR हाउसिंग मार्केट की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 24% की सालाना बढ़ोतरी, जानिए क्यों बढ़े दाम?

Anarock Report : दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के प्राइमरी हाउसिंग मार्केट में जुलाई से सितंबर 2025 के बीच आवासीय संपत्तियों की कीमतों में औसतन 24 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ये बात रियल एस्टेट कंसल्टेंसी Anarock की रिपोर्ट में सामने आई है. मकानों की कीमतों में 24 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी खासकर लग्जरी घरों की बढ़ती मांग के चलते हुई है.

Anarock के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में दिल्ली-NCR में मकानों की औसत कीमत ₹8,900 प्रति वर्ग फुट रही हैं. ये पिछले साल इसी अवधि में ₹7,200 प्रति वर्ग फुट थी. रिपोर्ट में बताया गया कि गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद क्षेत्र इस ग्रोथ के प्रमुख केंद्र रहे.

दिल्ली-NCR सबसे आगे

Anarock के मुताबिक, भारत के सात बड़े शहरों में मकानों की औसत कीमत 9 प्रतिशत बढ़कर ₹9,105 प्रति वर्ग फुट हो गई है. जबकि पिछले साल यह ₹8,390 प्रति वर्ग फुट थी. इन सातों शहरों में से दिल्ली-NCR ने सबसे ज्यादा 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है.

MMR सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) अब भी भारत का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट बना हुआ है. जहां कीमतें ₹17,230 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गईं, जो पिछले साल के मुकाबले 6 प्रतिशत की ग्रोथ है.

भारत के अन्य शहरों का हाल

बेंगलुरु: 10% ग्रोथ, ₹8,870 प्रति वर्ग फुट

पुणे: 4% बढ़कर ₹7,935 प्रति वर्ग फुट

हैदराबाद: 8% ग्रोथ, ₹7,750 प्रति वर्ग फुट

चेन्नई: 5% ग्रोथ, ₹7,010 प्रति वर्ग फुट

कोलकाता: 6% ग्रोथ, ₹6,060 प्रति वर्ग फुट

Anarock के मुताबिक, अप्रैल-जून की तुलना में जुलाई-सितंबर तिमाही में मकानों की कीमतों में 1-3 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है ये कोविड के बाद तेज उछाल आई है.

लग्जरी होम्स की बढ़ती मांग

लग्जरी होम्स की बढ़ती मांग के पीछे कई कारण हैं. इसमें सबसे प्रमुख कारण- लोगों की बढ़ती आय, प्रीमियम सर्विस, लोकेशन और अच्छी जीवनशैली की चाहत. सभी लोग खुद को अपग्रेड करने की ओर रुख कर रहे हैं.