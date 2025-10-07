IndiGo-Air India Advisory: अगर आप भी द‍िल्‍ली के आईजीआई एयरपोर्ट (IGI Airport) से कहीं जाने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को हुई भारी बारिश और खराब मौसम के बीच आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से फ्लाइट में देरी की चेतावनी दी गई है. एयरपोर्ट की तरफ से X पर ल‍िखा गया 'दिल्ली में खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभाव‍ित हो सकता है.' एयरपोर्ट ने कहा क‍ि उनकी टीमें यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के ल‍िए काम कर रही हैं.

एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

यात्रियों को सलाह दी गई है क‍ि वे अपनी एयरलाइंस से संपर्क करके फ्लाइट से जुड़ी जानकारी लें. इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट एयरलाइंस की तरफ से भी यात्रियों को सतर्क किया गया है. इंडिगो ने X पर शेयर की गई पोस्‍ट में ल‍िखा, 'दिल्ली में भारी बारिश और तूफान के कारण एयर ट्रैफ‍िक पर असर पड़ सकता है.' एयरलाइन की तरफ से यात्रियों से अनुरोध किया गया है क‍ि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति वेबसाइट या ऐप पर चेक कर लें.

फ्लाइट पर हो सकता है बारिश का असर

एयर इंडिया की तरफ से कहा गया 'आज दिल्ली से आने-जाने वाली फ्लाइट पर बारिश का असर हो सकता है. स्पाइसजेट की भी तरफ से चेतावनी दी गई क‍ि फ्लाइट में देरी हो सकती है. साथ ही यात्रियों को अपनी फ्लाइट से जुड़ी लेटेस्‍ट जानकारी चेक करने केल‍िए कहा गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से दिल्ली में यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार हल्‍दी बारिश, हल्की गड़गड़ाहट और बिजली के साथ 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

द‍िल्‍ली और आसपास के इलाके में ठंडक बढ़ी

मंगलवार सुबह दिल्ली में बार‍िश के साथ द‍िन की शुरुआत हुई. इसका असर यह हुआ क‍ि द‍िल्‍ली और आसपास के इलाके में ठंडक बढ़ गई. इस दौरान न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस र‍िकॉर्ड क‍िया गया, यह सामान्य से 1.3 डिग्री कम है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटें के दौरान सफदरजंग में 12.6 मिमी, पालम में 11 मिमी बारिश दर्ज की गई.