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घर खरीदना हुआ और महंगा! दिल्ली-NCR में प्रॉपर्टी की कीमतों में सबसे बड़ा उछाल; इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा

रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून अवधि में देश के शीर्ष 7 बड़े शहरों में कुल 90,715 घरों की बिक्री हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 96,285 यूनिट्स था, यानी इस साल घरों की बिक्री में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 29, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:34 PM IST
घर खरीदना हुआ और महंगा! दिल्ली-NCR में प्रॉपर्टी की कीमतों में सबसे बड़ा उछाल; इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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