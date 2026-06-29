/घर खरीदना हुआ और महंगा! दिल्ली-NCR में प्रॉपर्टी की कीमतों में सबसे बड़ा उछाल; इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Anarock के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और IT सेक्टर पर AI के प्रभाव को लेकर बनी अनिश्चितता ने घर खरीदारों के फैसलों को प्रभावित किया है. कई लोगों ने फिलहाल अपनी खरीदारी योजनाओं को स्थगित कर दिया है. उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मजबूत मांग केवल प्रीमियम घरों में, उच्च रोजगार वाले शहरों में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों में ही देखने को मिल रही है. इससे साफ है कि रियल एस्टेट बाजार में मांग का फोकस अब धीरे-धीरे प्रीमियम सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रहा है.