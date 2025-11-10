लालकिले के पास विस्फोट वाली जगह शाम को कितनी रहती है भीड़ और कौन-कौन सी हैं मार्केट, पूरी डिटेल यहां

Delhi Red Fort Blast : दिल्ली में लाल किले के पास कार में शाम को जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल है. तेज धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई है. ये धमाका शाम को 6 बजकर 55 मिनट पर हुआ है. ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिसबल तैनात है. दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं. इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं. लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

सूत्रों के मुताबिक, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुए इस विस्फोट में घायल कई लोगों को LNJP अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

लालकिला के पास के मेट्रो स्टेशन

लालकिला के पास चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन (येलो लाइन) और लाल किला मेट्रो स्टेशन (वायलेट लाइन) हैं. शाम को लाइट एंड साउंड शो के दौरान पर्यटकों की भीड़ के कारण अच्छी-खासी संख्या में लोग होते हैं. लाल किला के पास चांदनी चौक, नई सड़क, खारी बावली और लाला लाजपत राय मार्केट जैसी कई प्रसिद्ध मार्केट हैं.

दिल्ली का लाल किला सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं बल्कि इसके आस-पास कई शानदार शॉपिंग मार्केट्स भी हैं. इसी जगह आपको पुरानी दिल्ली का असली रंग देखने को मिलता है. हालांकि, सोमवार को लाल किला बंद रहता है.

ऐतिहासिक मार्केट

ब्लास्ट वाली जगह के पास में चांदनी चौक में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है. ये दिल्ली की एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है. यहां पर गुरुद्वारा सीस गंज साहिब भी है. इस इलाके की सबसे मार्केट चांदनी चौक पारंपरिक खाने और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है. मीना बाजार और खारी बावली ( मसालों एवं ड्राई फ्रूट्स का थोक मार्केट) भी किले के बहुत करीब है.

लाल किला से सरकार को होती है खूब कमाई

दिल्ली के लाल किला में FY24 में कुल 28,78,260 सैलानी आए थे, जिनसे कुल 18,08,90,825 रुपये की कमाई हुई थी.