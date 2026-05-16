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Hindi Newsबिजनेसदिल्ली सरकार का बड़ा फैसला; ATF पर VAT 25% से घटाकर 7% किया, जानिए आपको कैसे होगा फायदा?

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला; ATF पर VAT 25% से घटाकर 7% किया, जानिए आपको कैसे होगा फायदा?

दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, ATF पर लगने वाला वैट अब 25% से घटाकर 7% कर दिया गया है. ATF एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत का बड़ा हिस्सा माना जाता है. सरकार ने बताया कि ये फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 16, 2026, 07:54 PM IST
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Delhi Government big decision: दिल्ली सरकार ने एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट घटाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, ATF पर लगने वाला वैट अब 25% से घटाकर 7% कर दिया गया है.

हवाई किराए में मिल सकती राहत!

इस फैसले का उद्देश्य एयरलाइंस की ऑपरेशन लागत कम करना है. इससे भविष्य में हवाई किराए में भी राहत मिल सकती है. ATF एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत का बड़ा हिस्सा माना जाता है. सरकार ने बताया कि ये फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

महाराष्ट्र ने भी एविएशन फ्यूल पर VAT घटाया था

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट (VAT) को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया था. संशोधित दर 14 नवंबर तक प्रभावी रहेगी. केंद्र सरकार लगातार तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के साथ बातचीत कर रही थी और उनसे जेट फ्यूल पर VAT कम करने का आग्रह कर रही थी. ATF एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत का बड़ा हिस्सा होता है. इसलिए टैक्स में कमी से एयरलाइंस को राहत मिलने की उम्मीद है.

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इसी बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी बदलाव किया है. शुक्रवार को सरकार ने ATF एक्सपोर्ट पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी 55.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. सरकार ने पहली बार 26 मार्च को डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी. उस समय डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 29.5 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी तय की गई थी. इसके बाद 11 अप्रैल को इन दरों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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