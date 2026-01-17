Advertisement
Rapid Rail For Karnal: द‍िल्‍ली के सराय काले खां स्‍टेशन से अब मुरथल तक पहुंचने में महज 30 म‍िनट का समय लगेगा. इसी तरह यद‍ि आपको करनाल जाना है तो 90 म‍िनट का सफर तय करना होगा. आइए जानते हैं सरकार और पूरा रूट प्‍लान.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 17, 2026, 04:07 PM IST
Regional Rapid Transit System: अगर आप द‍िल्‍ली-एनसीआर में रहते हैं और मुरथल के पराठों के लि‍ए घंटों जाम में फंसकर जाते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, अब द‍िल्‍ली वाले आधे घंटे में मुरथल और डेढ़ घंटे में करनाल पहुंच जाएंगे. आपको भले ही इस पर यकीन न हो, लेक‍िन हकीकत यही है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने दो नए नमो भारत RRTS कॉरिडोर की ड‍िटेल्‍ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) में खुलासा क‍िया क‍ि इन प्रोजेक्ट के शुरू होने पर रोजाना करीब 2 लाख प्राइवेट वाहन सड़कों से हट जाएंगे.

दिल्ली में छह और हरियाणा में 11 स्‍टेशन होंगे

इन दोनों ही प्रोजेक्‍ट के शुरू होने के बाद ट्रैफिक जाम काफी कम हो जाएगा. इससे टाइम की बचत होगी और पॉल्‍यूशन में भी ग‍िरावट आएगी. इसके बाद दिल्ली से करनाल का सफर महज 90 मिनट और कश्मीरी गेट से मुरथल महज 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा. यह कॉरिडोर कुल 136 किमी लंबा होगा. इसका दिल्ली में 36 किमी और हरियाणा में 100 किमी हिस्सा आएगा. यह रूट सराय काले खां से (दिल्ली) से शुरू होकर करनाल में न्यू ISBT तक जाएगा. इस रूट में कुल 17 स्टेशन होंगे. दिल्ली में छह और हरियाणा में 11. दो डिपो मुरथल और गंजबार में बनेंगे.

कौन-कौन से स्‍टेशन होंगे?
इस रूट पर सोनीपत एजुकेशन सिटी, कुंडली, बरही इंडस्ट्रियल एरिया, पानीपत, IOCL रिफाइनरी और करनाल जैसे बड़े इंडस्‍ट्र‍ियल और एजुकेशन सेंटर हैं. रोजाना लाखों लोग यहां सफर करते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और पॉल्‍यूशन की समस्या बनी रहती है. नए स्टेशन को इन्‍हीं अहम जगह पर बनाया जाएगा. नमो भारत ट्रेन औसतन 90 किमी प्रत‍ि घंटा की रफ्तार से चलेगी, जिससे सफर का समय भी काफी कम हो जाएगा.

बावल तक का सफर एक घंटे में होगा पूरा
दूसरे कॉरिडोर की लंबाई 92 किमी की होगी. इसा दिल्ली में 22 किमी और हरियाणा में 71 किमी ह‍िस्‍सा होगा. यह गुड़गांव, मानेसर, MBIR और बावल जैसे शहरी-इंडस्‍ट्र‍ियल एर‍िया से गुजरेगा. दिल्ली एयरपोर्ट को आरआरटीएस (RRTS) से जोड़ेगा, जिससे NCR की प्रोडक्‍ट‍िव‍िटी बढ़ेगी. दिल्ली से बावल का सफर घटकर एक घंटे में पूरा होगा. इससे सड़कों पर जाम कम होगा और सड़कों को नुकसान भी कम होगा.

सड़क से हट जाएंगे लाखों वाहन
RRTS का 82 किमी लंबा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर का 55 किमी हिस्सा पहले से ही ऑपरेशनल है. इसके पूरा होने से रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज 37% से बढ़कर 63% हो जाएगा. इससे एक लाख से ज्‍यादा प्राइवेट व्‍हीकल सड़क से हटेंगे और हर साल वाहनों से होने वाला ढाई लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा.

एनसीआरटीसी (NCRTC) के अध‍िकारी की तरफ से बताया गया क‍ि रेलवे बेस्‍ड नमो भारत ट्रेन में स्टील-टू-स्टील संपर्क होने से घर्षण कम होता है. इसलिए यह सड़क पर चलने वाले वाहनों के मुकाबले महज 1/5 फॉसिल फ्यूल खर्च करती है. ज्यादातर RRTS स्टेशन मेट्रो और रेलवे स्टेशनों से जोड़े जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी पहले से आसान हो जाएगी. नए कॉरिडोर NCR के ट्रैफिक, पॉल्‍यूशन और टाइम की तीनों बड़ी प्रॉब्‍लम का एक साथ समाधान देंगे. लोग तेज, सुरक्षित, एयर-कंडीशन्ड और किफायती सफर चुनेंगे. 

