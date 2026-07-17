Expressways and Highways: अगर आपको हाइवे और एक्‍सप्रेस-वे से सफर करना पसंद है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने के बाद देश को कई बड़े हाइवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट सौंपने जा रहे हैं. इन नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से उत्तर भारत के कई राज्‍यों की रोड कनेक्टिविटी में सुधार होगा और सफर का समय घटकर आधा रह जाएगा. इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है. इन हाइवे में दिल्ली-अमृतसर -कटरा एक्सप्रेसवे भी शाम‍िल है. इसके शुरू होने के बाद द‍िल्‍ली से कटरा तक की दूरी को महज 6 घंटे में पूरा क‍िया जा सकेगा.