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द‍िल्‍ली से कटरा 6 घंटे और 4 घंटे में पहुंचेंगे अमृतसर, पीएम मोदी आज देने जा रहे सौगात

Delhi to Katra Expressway: नया एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद द‍िल्‍ली से माता वैष्णो देवी कटरा की दूरी महज 6 घंटे में पूरी हो जाएगी. इसके अलावा द‍िल्‍ली से अमृतसर तक आपको महज चार घंटे लगेंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 17, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:47 PM IST
द‍िल्‍ली से कटरा 6 घंटे और 4 घंटे में पहुंचेंगे अमृतसर, पीएम मोदी आज देने जा रहे सौगात
Image Credit: zee News DeskSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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