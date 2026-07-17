Expressways and Highways: अगर आपको हाइवे और एक्सप्रेस-वे से सफर करना पसंद है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने के बाद देश को कई बड़े हाइवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट सौंपने जा रहे हैं. इन नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से उत्तर भारत के कई राज्यों की रोड कनेक्टिविटी में सुधार होगा और सफर का समय घटकर आधा रह जाएगा. इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है. इन हाइवे में दिल्ली-अमृतसर -कटरा एक्सप्रेसवे भी शामिल है. इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से कटरा तक की दूरी को महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा.
आज प्रधानमंत्री जिन प्रोजेक्ट की सौगात देने जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा आकर्षण दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे है. इसके शुरू होने से दिल्ली से माता वैष्णो देवी के धाम कटरा तक पहुंचने में 14 घंटे के बजाय 6 घंटे का समय लगेगा. इसके अलावा, दिल्ली से अमृतसर की दूरी 8 घंटे से घटकर 4 घंटे की रह जाएगी. एक्सप्रेसवे का करीब 157.92 किमी लंबा फोर-लेन हिस्सा देश को समर्पित किया जा रहा है, जिसे 9,680 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है.
कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री एनएच-7 और एनएच-344 पर बने अंबाला-काला अंब हाइवे का भी शुभारंभ करेंगे. करीब 33.81 किमी लंबा यह फोर-लेन हाइवे हरियाणा के अंबाला को हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया काला अंब से जोड़ेगा. इससे दोनों राज्यों के बीच का सफर आसान हो जाएगा और हिमाचल जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी. इसके अलावा माल ढुलाई का समय और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होने से इस एरिया के कारोबारियों को आसानी होगी.
हरियाणा के लोगों के लिए जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाइवे बड़ी राहत लेकर आया है. प्रधानमंत्री एनएच-352ए पर बने इस 40 किमी लंबे हाइवे का उद्घाटन करेंगे. इस हाइवे के चालू होने के बाद जींद से गोहाना के बीच लगने वाला दो घंटे का समय घटकर 40 मिनट का रह जाएगा. इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों, माल ढुलाई करने वाले वाहनों और एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा यह हाइवे रोहतक, पानीपत और दिल्ली-एनसीआर के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा.
सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के इसी क्रम में मोहाली को भी बड़ी सौगात मिल रही है. प्रधानमंत्री मोदी मोहाली में आईटी सिटी से कुराली को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड हाइवे का उद्घाटन करेंगे. यह प्रोजेक्ट मोहाली, खरड़ और कुराली के बीच ट्रैफिक को आसान बनाएगा. इसके अलावा यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बीच आपसी संपर्क मजबूत करने का काम करेगा.
Q. दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे से क्या फायदा होगा?
A. इससे दिल्ली से कटरा का सफर 14 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे और दिल्ली से अमृतसर का सफर 8 घंटे से घटकर लगभग 4 घंटे रह जाएगा.
Q. अंबाला-काला अंब हाईवे से किसे फायदा मिलेगा?
A. हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी. यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई करने वाले कारोबारियों को भी समय और लागत में राहत मिलेगी.
Q. जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे से यात्रा में कितना समय बचेगा?
A. इस हाईवे के शुरू होने के बाद जींद से गोहाना का सफर करीब 2 घंटे के बजाय सिर्फ 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.